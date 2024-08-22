網球｜黃澤林憾負台好手許育修　美網外圍賽次圈止步仍寫港網壇歷史 (17:25)

2021年曾在美網青年組男雙奪冠的黃澤林，日前初戰美網成人組賽事，並於外圍賽男單首圈以盤數2：1反勝世界排名曾高達第17位的28歲智利籍好手加連。這名20歲港將今晨於次圈面對去年在杭州亞運男雙及混雙包攬1金1銅的台將許育修，首盤第一發球得分率達88%之餘，更3次打破對方發球局，先贏一盤6：1。

不過，黃澤林在次盤首局的發球局多次出現無壓力犯錯，戰至刁時後失守，首度遭許育修打破發球局。其後Coleman在第5局再被破發，最終輸2：6被扳平盤數。決勝盤雙方呈現拉踞戰，Coleman合共取得5次破發機會，包括在領先局數5：4時，於第10局曾領先細分40：30取得賽點，但最終皆未能把握下一路戰至6：6須打「搶十」制的決勝局。結果黃澤林力戰下輸細分8：10，終以6：1、2：6、6：7（8：10），盤數1：2反負許育修，無緣躋身外圍賽第3圈，不過在大滿貫外圍賽取得一場勝利，已寫下香港網球壇大滿貫最佳成績。至於晉級的許育修將與法籍球手曉高格尼亞爭入正賽首圈。