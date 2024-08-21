轉會｜車路士馬體會「交換」球員　祖奧菲歷斯「上車」干拿加歷查「上馬」　 (22:26)

祖奧菲歷斯曾在前季由馬體會外借至車路士半年，上季則再成為巴塞隆拿借將，意味這名24歲球星已非教練施蒙尼腹稿球員。菲歷斯在落實「上車」後說：「今次是一個找到家的機會。經過兩次外借後，現是需要安定的時候了。我預言可在車路士綻放光芒。」

干拿加歷查則在結束18年「藍戰士」生涯後說：「感謝車路士的每一個人，感謝你們讓我夢想成真，每次穿上這件球衣，我都感到無比榮幸。」此外，陣中小將後衛堪富利斯亦已外借至英冠的般尼。至於日前英超首戰無緣鬥曼城的翼鋒史達寧及左閘芝維爾，昨再被剔出周五凌晨在歐洲協會聯賽外圍賽對瑞士球會塞維特的大軍，而且已沒隨一隊操練，料將被放棄。

此外，曼聯巴西籍翼鋒安東尼馬菲奧斯，去年6月被控涉襲前女友嘉比拉，惟巴西媒體前日指當地警方未有提出起訴，藉此結束對他的調查。另修咸頓與來自士砵亭的20歲葡萄牙籍中場馬杜斯費南迪斯簽約5年，據報轉會費約1500萬鎊（約1.53億港元）。

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