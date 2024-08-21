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網球｜世一史拿兩次藥檢「肥佬」　被指「無過失」免停賽　基茲奧斯斥應停賽兩年 (20:09)

國際網球誠信機構（ITIA）今晨（21日）宣布，世界首席球手意大利籍的史拿於3月的兩次禁藥檢測呈陽性反應，但以對方並無過失為由不會被禁賽，將可出席下周一展開的美國公開賽。事件惹來網壇口誅筆伐，其中澳洲籍「壞孩子」基茲奧斯痛斥，兩次藥檢失敗應停賽兩年。

ITIA證實史拿在3月舉行的印第安韋爾斯公開賽期間，在9天之內兩度接受藥檢，結果均驗出微量氯司替勃（Clostebol），而後者是世界反禁藥組織（WADA）禁用的合成代謝類固醇，但在得悉史拿「中招」是因其物理治療師曾以含氯司替勃的噴霧劑處理他的小傷口後，認為對方行為並無不當，故此不用停賽，惟他在該賽事晉身男單4強的成績、獲得的400積分和32.5萬美元（約330萬港元）獎金則被一筆勾銷。

23歲的史拿其後在社交平台X上寫道：「我會忘記這段非常不幸的時刻，將繼續全力以赴，確保繼續遵守ITIA的反禁藥計畫。在遵守規定方面，我會有個一絲不茍的團隊。」惟基茲奧斯在社交平台X回應道：「荒謬極了，無論是大意或有心部署，兩次藥檢失敗，應離開（網壇）兩年。」加拿大籍球手沙普華路夫亦說：「無法想像其他因服禁藥而被禁賽的球員現在有何感受……不同球員有不同的規則。」

上一個因服用禁藥而被罰停賽的網球星將是夏納，她在2022年對羅沙司他（Roxadustat）呈陽後被判即時禁賽，其後更被禁賽4年，這名羅馬尼亞籍球手其後上訴至國際體育仲裁法庭（CAS），其後獲減刑至9個月，已於今年3月復出。

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