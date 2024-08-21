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籃球｜占美畢拿訪西沙觀賽　指導港小將防守　入樽助燃現場氣氛 (20:25)

李寧（Li-Ning）品牌旗下籃球球星，效力NBA邁阿密熱火的星將占美畢拿今午（21日）於西沙GO PARK AXA安盛創夢館，觀看Li-Ning「以我為名」籃球挑戰賽總決賽，並在現場約400球迷注視下，與本地小將進行一場3對3對決。離場前他亦繞場與球迷自拍簽名，賽事男子組冠軍安東尼表示，「今日的經歷感覺很不真實。」

繼昨夜出戰姚基金慈善賽後，熱火領軍人物占美畢拿今出席品牌活動。今日賽事總決賽男、女子組皆鬥至決勝局，其中女子組更戰至「金球時刻」。畢拿在觀賽環節頻頻指導青年球員防守，十分投入。他更在女子組冠軍劉倬熒反勝封后時模仿其致勝上籃，直呼「好波」。隨後，畢拿落場比賽時為球迷奉上突破入樽，點燃全場氣氛。多次主動與畢拿對位的男子組亞軍楊子誠形容「今天機會難得，不想錯過，而畢拿認真起來難以阻擋。」

繼去年後第二次訪港的畢拿，以Li-Ning名義向4名星級教練潘志豪、梁國成、梁振雄及陳張敏頒發1萬元裝備禮券，助力本地籃球發展。陳張敏盼望品牌未來擴大推廣範圍，「明年可以在更大的場館內舉行類似活動，讓更多人知道。」

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