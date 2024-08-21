港超｜港超落實新季首辦U22聯賽　莫寧盼年輕球員有更多機會　VAR新季覆蓋全部聯賽 (16:58)

今季港超共有9隊參賽，其中上季港甲冠軍九龍城將首度征戰頂級聯賽，另有晉峰和深水埗「自降」甲組，以及香港U23散班；開鑼戰將在下周五晚上8時上演，由上季香港足總盃冠軍東方在旺角大球場硬碰上季賽馬會菁英盃盟主標準流浪。而今季聯賽港超冠、亞軍的獎金分別為72萬元及32.5萬元，由足總和港超聯賽會共同支付。新季將增設「腦震盪換人名額」，每隊在每場賽事內各有一次，當使用時另一隊亦可以獲得額外1個換人名額。

港超上季首次採用視像裁判（VAR）協助執法，涵蓋各隊七成聯賽主場賽事。足總署任總幹事張炎有表示，新季VAR可望覆蓋全數108場聯賽，「我們今季已經擴充到有三套（VAR系統），而足總盃及高級組銀牌4強及決賽都能實行，但菁英盃需要再視乎資源才能決定」。對於VAR會否應用到國際賽層面，張炎有說：「如果國際足協或亞洲足協處理賽事，就交給他們決定，但港足友賽方面，稍後會跟主教練商討，不排除使用的可能性。」

至於落實推行的U22聯賽，除了「升班馬」九龍城外，其他8支港超球隊確定將會參賽，將設聯賽及盃賽，各隊每場最少需派3名19至22歲球員上陣，超齡球員則以3名為上限。促成U22聯賽誕生的技術總監莫寧預料賽事將在9月中至10月初開打，聯賽採取雙循環，除了為年輕球員有更多上陣時間，同時為傷癒復出球員提供熱身機會。他透露每隊可提名3名本地U22球員，共24名球員獲取每月4000元、為期10個月的津貼。

足總主席霍啟山則對U22聯賽的成立高興道：「大家看到去年杭州亞運，當中都以U23（球員）為主，取得歷史性成績，證明香港青年球員是有質素，我們只要給多些機會，就可以培養他們，所以很高興可以宣布達成共識，將在今季舉辦U22聯賽。」

新季港超首輪賽程：

8月30日（五) 晚上8時 東方vs.標準流浪 旺角大球場

8月31日（六) 下午4時 冠忠南區vs.理文 香港仔運動場

8月31日（六) 下午4時 均業北區vs.傑志 北區運動場

9月1日（日） 下午4時 大埔vs.九龍城 大埔運動場

註：港會首輪輪空

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