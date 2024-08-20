籃球｜姚基金慈善賽隔7年香港再戰　4NBA球星逾5000觀眾前獻技 (22:10)

姚基金慈善賽曾於2017年落戶香港體育館（紅館），一班中外球員昨於名人堂成員姚明的帶領下，先到太古小學參與慈善探訪活動，他們在今早繼續與香港球迷近距離交流，早上9時半已到亞博參與嘉年華。

賽事相隔7年再臨香江下吸引大量球迷入場，賽會公開發售的5094張門票悉數售罄，保羅佐治、占美畢拿、夏登和古斯馬，這次聯同前CBA得分王祖楊格、來自NBA G聯盟里奧格蘭德山谷毒蛇的萊克奎、米曹及里夫斯組成國際籃球明星隊上陣。

4名NBA星將全部正選登場並使出渾身解數，畢拿連番鋤樽、保羅佐治和夏登外投內切，加上團隊迫使中國隊不斷失誤，早早取得雙位數領先優勢；國際隊在中段大灑「三分雨」，包括古斯馬連入3球、夏登亦有一球進帳，首節領先46：15。

國際隊次節未有放軟手腳，將領先優勢擴至70：37完半場。賽會安排陳登星及萬磊在中場作高難度入樽表演，不論是飛越7人、疊羅漢、蠍子擺尾等高難度動作也難不們兩人，令全場球迷拍掌叫好。

在正賽第三節將會有內地多個鄉村學校的青少年代表聯同港澳地區的小球員，與中外運動員登台競技，親身感受世界級比賽氣氛，疑有傷在身的國手郭艾倫在此時上場，領隊追至57：82。兩隊在末節互換球員、以球會友，球賽期間更有穿保羅佐治球衣的球迷在現場求婚成功，最終國際隊以128：104勝出。

相關報道：籃球｜占美畢拿訪大圍與球迷同樂 直言成功無捷徑 寄語港將將勤補拙

相關報道：NBA｜夏登訪尖沙嘴會300球迷 豪言新季領快艇劍指總冠軍

其他報道：英超︱華迪負傷請纓上陣頂入 李斯特城升班首擊搶1分 揶揄熱刺英超食白果

其他報道：網球︱黃澤林反勝前溫網8強球手 美網外圍賽首圈過關 寫港將大滿貫首勝