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籃球｜占美畢拿訪大圍與球迷同樂　直言成功無捷徑　寄語港將將勤補拙 (16:04)

NBA星將占美畢拿今午（20日）到大圍出席運動品牌李寧的活動，吸引數百球迷到現場守候，一睹偶像風采。數百球迷高舉海報、球衣等物品應援，當畢拿出場球迷不斷高呼「MVP（最有價值球員）」，場面相當熱鬧。

畢拿繼去年再度訪港，他在今晚到亞博參與「姚基金慈善賽」前，特意抽空出席球迷見面會。這名邁阿密熱火前鋒在今早4時先起牀練習，他直言成功並無捷徑，更寄語港將將勤補拙，持續熱愛籃球，「你想在場上取得勝利，就要不斷重複練習，即使你沒有最好的天賦，但技術總可透過後天努力改善。疲勞只是種心態，比賽未完就不要放棄。」

活動上亦請來慈善組織「希望種子籃球亞洲」的小球員出席，與占美畢拿分組挑戰中國傳統色彩的投壺遊戲，這名熱火星將更模仿土耳其射擊隊奧運代表迪歷奇單手插袋的動作投壺。雖眾人多次投擲也未能命中目標，但畢拿也玩得盡興並笑言：「這兒沒有輸家，我們有很精彩的競爭，我很享受和這些孩子一起玩耍的時光。」

畢拿4月在NBA季後賽附加賽奮戰受傷，本港小將在活動尾聲向他送上在車公廟求來、寓意「時來運轉」的風車，祝福他驅走傷病，下季歸來打出好成績。畢拿直言熱愛香港並感激球迷無條件的支持，他亦渴望了解本地文化，又希望到尖沙嘴星光大道，與李小龍等明星的銅像合照。

相關字詞﹕明報體育:NBA 大圍 李寧 占美畢拿 亞博 姚基金慈善賽 邁阿密熱火 編輯推介

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