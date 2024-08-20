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NBA｜夏登訪尖沙嘴會300球迷　豪言新季領快艇劍指總冠軍 (18:53)

訪港出戰姚基金籃球慈善賽的NBA洛杉磯快艇球星占士夏登，今午（20日）在尖沙嘴adidas旗艦店出席活動，在現場約300名球迷面前展現親民一面，其中早前出戰巴黎奧運男子100米的港隊跑手刁俊稀亦現身與夏登合照。而夏登談及新球季目標時，豪言要為快艇贏下總冠軍，並對今夏離隊出走費城76人的保羅佐治致意。

快艇上球季由夏登、利安納、保羅佐治及韋斯特布克組成「四巨頭」，惟季後賽遭遇「一輪遊」。夏登表示球隊與自己下季目標依然是奪冠，「對我個人而言另一目標是成為場上最好的球員」。快艇今夏先後有保羅佐治和韋斯特布克離隊，分別改投費城76人和丹佛金塊。面對隊內人員變動，夏登先是對保羅佐治表達敬意，「他是一個偉大的球員，為球隊做了很多」，並表示自己新季將提高進攻參與度，「新球季我要得更多分，增加進攻效率。」在與同城對手湖人共用主場的25年後，快艇興建3年的新主場Intuit圓頂體育館將於下季正式投用，夏登對此表示期待。

美國男籃在勒邦占士、史堤芬居里等星將聯手下，早前在巴黎奧運決賽憑「「咖喱仔」末段連轟4個三分球，以98：87險挫法國隊奪金。2012年倫敦奧運曾隨「夢幻隊」封王的夏登，形容是巴奧決賽是「酣戰」，他認為「籃球變得愈來愈全球化，其他國家的球員變得愈來愈強，各地水平正在接近」。

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