NBA｜夏登訪尖沙嘴會300球迷　豪言新季領快艇劍指總冠軍 (18:53)

快艇上球季由夏登、利安納、保羅佐治及韋斯特布克組成「四巨頭」，惟季後賽遭遇「一輪遊」。夏登表示球隊與自己下季目標依然是奪冠，「對我個人而言另一目標是成為場上最好的球員」。快艇今夏先後有保羅佐治和韋斯特布克離隊，分別改投費城76人和丹佛金塊。面對隊內人員變動，夏登先是對保羅佐治表達敬意，「他是一個偉大的球員，為球隊做了很多」，並表示自己新季將提高進攻參與度，「新球季我要得更多分，增加進攻效率。」在與同城對手湖人共用主場的25年後，快艇興建3年的新主場Intuit圓頂體育館將於下季正式投用，夏登對此表示期待。

美國男籃在勒邦占士、史堤芬居里等星將聯手下，早前在巴黎奧運決賽憑「「咖喱仔」末段連轟4個三分球，以98：87險挫法國隊奪金。2012年倫敦奧運曾隨「夢幻隊」封王的夏登，形容是巴奧決賽是「酣戰」，他認為「籃球變得愈來愈全球化，其他國家的球員變得愈來愈強，各地水平正在接近」。