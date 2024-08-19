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籃球｜香港金牛常規賽煞科戰挫武漢　2號種子身分闖季後賽　首圈鬥江西 (23:00)

全國男子籃球聯賽（NBL）今（19日）迎常規賽煞科日，香港金牛作客以94：85擊敗武漢錕鵬以勝利作結，以22勝4負取次名晉級季後賽，將與7號種子江西贛馳在3場2勝制的首圈碰頭，爭入4強，而首場將在周四晚上先於主場灣仔修頓上演。

去年成軍的香港金牛上季初戰NBL，終在常規賽以第8完成剛好殺入季後賽，惟在首圈被最終奪冠的安徽文一淘汰。今季球隊加入多名美籍及曾征戰CBA的內地強援後成績穩步上揚，全季一直與安徽文一爭奪頭號種子之位，雖在尾三輪的關鍵榜首戰不敵對方，但球隊上輪隨即復勇在主場擊退廣西威壯。今晚征戰武漢錕鵬雖有美籍球員佐敦獲加賽前因事退隊，但在另一美籍新援祖殊卡爾頓攻入全場最高29分下，終以94：85拿下勝利。金牛賽後以22勝4負取季後賽2號種子，將在首圈面對江西贛馳，若晉級將在4強面對長沙灣田勇勝及江蘇湯溝國藏的勝方。

至於衛冕的安徽文一今在主場以115：103挫石家莊翔藍，以23勝3負取頭號種子闖季後賽，首圈鬥8號種子武漢錕鵬。而同線的4號種子石家莊翔藍將鬥5號種子的廣西威壯。

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