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西甲｜麥巴比西甲處子戰零斬獲　皇馬首戰遭馬略卡逼和　肥安批防守失衡 (21:21)

上周在歐洲超級盃以2：0力挫意甲阿特蘭大奪冠的皇家馬德里，今晨（19日）在西甲新季首輪作客意外遭馬略卡逼和1：1，衛冕路首擊未響勝鼓。其中首次在西甲登場的法國籍新兵鋒將基利安麥巴比，正選踢足全場4次射門零斬獲。賽後主教練安察洛堤批評球隊防守失衡成失分主因。

衛冕之師皇馬今仗續排出歐超盃奪冠的正選11人，包括麥巴比、雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯組成年輕的進攻鐵三角，再加上英格蘭籍中場祖迪比寜咸等戰將攻堅。開賽13分鐘，巴西籍鋒將洛迪高在禁區內妙射得手，為球隊以1：0領先入更衣室。易邊後，上季排第15名的下游分子馬略卡在53分鐘，由科索沃籍前鋒梅利基藉角球一頂破網扳平，其後皇馬未能再取入球之餘，更在完場前補時7分鐘，有左閘費蘭特文迪因危險動作領直紅被逐，最終僅以1：1言和，各得1分。

今夏由巴黎聖日耳門（PSG）免費轉投皇馬的麥巴比，是役聯賽「地標戰」雖錄得4次射門零斬獲，未能繼上仗歐超盃後再「士哥」，但他完場後在球員通道遇上38歲網球名將拿度，並將自己的球衣送贈給他心中的偶像。

另意大利籍主帥安察洛堤賽後表示球隊進攻沒問題，但批評球隊防守上失去平衡，「我們很難奪回球權，也很難在失球後進行逼搶，必須在這方面有所改進」。對於今仗失利，上季在西甲攻入19球的比寜咸則在社交網撰文表明將放眼未來賽事，「這是（聯賽）一場馬拉松，而不是短跑」。

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