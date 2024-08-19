英超｜車路士新季首擊主場吞曼城兩蛋　史達寧不入名單要求解釋　馬利斯卡認人滿之患 (20:05)

尋求聯賽五連霸的曼城是役有中場洛迪卡斯簡迪將倦勤，由高華錫頂替擔正，而新加盟的巴西籍鋒將沙維奧亦正選攻堅。開賽18分鐘，為「藍月」出戰第100場的中鋒夏蘭特擺脫對手守將夾擊下，助球隊先拔頭籌，但主隊在上半場結束時，一度靠塞內加爾籍前鋒尼高拉斯積遜門前「執雞」扳平，但被判越位在先。

換邊後，倒戈的高華錫在84分鐘藉截走對方皮球，在禁區外遠射彎入近柱，為曼城鎖定2：0勝局，打開新球季勝利之門，下仗將於本周六晚迎戰升班馬葉士域治。而藍月領隊哥迪奧拿亦在這場「雙藍對決」中與車路士新帥兼昔日部下馬利斯卡的首次師徒對決中贏出。

早前車路士左閘古古列拿助西班牙隊贏得歐洲國家盃祝捷時，曾以一句歌詞暗嘲「夏蘭特，你最好顫抖，因為古古列拿來了」。作為今仗入球功臣之一的夏蘭特，賽後主動提及該次挑釁事件，反諷古古列拿是一名有趣的人，「上季他想取得我的球衣，但他在今夏卻唱了一首關於我的歌」

而哥帥亦大讚今場擔正的小將歷高利維斯已成頂級球員，「在一對一防守中，他的表現令人難以置信」。對於早前因腳傷骨折需長唞的新星奧斯卡波比，哥帥則透露對方或要直至明年一月才有望復出。

另邊廂，車路士今夏豪花1.89億歐元（約16億港元）買入9名新兵，令一隊陣容已多達42名球員，亦令多名戰將未能在英超首戰進入20人大軍名單，包括6場季前熱身賽均有上陣的英格蘭籍翼鋒史達寧，其團隊在今晨開賽前向會方發聲明稱：「史達寧與車路士仍有3年合約，今夏已提前兩周返回英格蘭進行個人訓練，與新領隊建立良好工作關係。」史達寧團隊又表示考慮到球員曾被納入官方賽前名單中，預期他會參與今場賽事，因此期待與會方弄清楚情况。

對於車路士面對人滿之患致不少球員不入名單，馬利斯卡賽後承認陣中沒有足夠空間容納所有人，「所以有些人需要離開，我唯一能說這是技術決定，我們都想嘗試看看如何使用他們」。值得一提的是，昨仗在史丹福橋球場觀戰的美國籍班主保亞利，被拍到在球隊落後兩球後提早離場。

上季英超排第6的車路士，本周五將轉戰歐洲協會聯賽外圍賽首回合面對瑞士球會塞維特。

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