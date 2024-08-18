英超︱維拉挫韋斯咸旗開得勝　森林中場丹尼路斷腳恐收咧　米拿偕楊格齊破紀錄 (20:30)

阿士東維拉在領隊艾馬利領軍下，上季英超力壓熱刺和車路士等豪門獲得殿軍及可出席今季歐聯，今晨出征由新帥盧柏迪古執教的韋斯咸前被看淡，卻甫開賽4分鐘便藉新兵中場阿馬度奧拿拿迎頂泰利文斯開出角球打開紀錄。37分鐘，韋斯咸憑中場盧卡斯柏基達主射12碼扳平結束上半場。

73分鐘，韋斯咸換入兩新兵前鋒富克洛及翼鋒森馬維爾添火力，卻被今夏加盟維拉的鋒將杜蘭在79分鐘取得2：1奠勝入球，令「鎚仔幫」全失3分。泰利文斯賽後稱讚從愛華頓來投的新隊友阿馬度奧拿拿，並透露維拉此役賽前有壓力，「這來自外界的期望，但最後證明我們上季得第4名並非奇蹟」。

另外，白禮頓作客以3：0大勝愛華頓出現兩個紀錄，先是「海鷗」的38歲中場占士米拿第23季出戰英超，成為上陣最多季數的球員；之後是「拖肥」右閘艾舒利楊格在66分鐘領紅，以39歲零39日之齡成為聯賽歷來最大年紀被逐球員。

此外，諾定咸森林昨晚主場被般尼茅夫逼和1：1的賽事，中場丹尼路奧利華拉在比賽戰至7分鐘，因與敵鋒安東尼施美安碰撞後自己落地不穩致左腳足踝變形，治理近8分鐘後被換出。森林領隊紐奴賽後證實這名23歲巴西籍球員左足踝骨折斷，需長期養傷，今季或無緣再戰。

至於重返英超的李斯特城將於周二凌晨主場迎戰料有兵蘇蘭基掛帥的熱刺，惟前鋒占美華迪及達卡均因傷無緣披甲。

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