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德超盃︱利華古遜再展凌厲後勁　逼和史特加射贏12碼首封王　阿朗素滿意這方式展開球季 (18:55)

利華古遜今晨（18日）在德國超級盃延續上季後勁凌厲的強勢，雖大部分時間少踢一人，但仍力戰至88分鐘破門逼和史特加2：2後，再於互射12碼階段贏4：3，4個月內接連在國內3項賽事德甲、德國盃和德超盃封王，為周六凌晨的新一季聯賽開鑼戰壯行色。

利華古遜上季在德國國內比賽保持不敗，先於4月中提早5輪首奪德甲冠軍，後於5月底再揚威德國盃兼破天荒榮膺「雙冠王」，而其成功關鍵是後勁凌厲，當中為人津津樂道的是上賽季最後3個月的各項賽事中，在第85分鐘後攻入7個扳平入球，而這強勢今晨又歷史重演。「藥廠」此役藉前鋒邦尼菲斯在11分鐘先拔頭籌，但5分鐘後被史特加中場安素米洛特扳平。37分鐘，利華古遜有法國籍新兵翼鋒馬田泰利亞因飛剷對方球員直接領紅，其後更被史特加控制戰局，若非該隊曾三度攻門中門框，藥廠準已上半場落後。

下半場接戰至63分鐘，史特加調入包括鋒將丹尼斯安達夫兩名球員進場，後者隨即取得「士哥」助球隊反超前。73分鐘，藥廠一口氣換入攻擊手科利安華迪斯、謝利美費林邦及柏德列舒希克，結果後者在88分鐘追平2：2完場，並在互射12碼首輪操刀中鵠，加上3名隊友亦得手，終以4：3打敗有兩人「宴客」的史特加，首次捧走德超盃。

藥廠主帥沙比阿朗素說：「我們一直以寡敵眾，卻仍在最後階段扳平，這實在是難以置信。這來自高昂的戰意。我對以這樣的方式開展新球季感到滿意。我們已恢復這種作戰精神。」藥廠下仗是周四凌晨德國盃首圈作客卡爾斯耶拿，而新一季德甲將在周六凌晨展開，開鑼戰由藥廠作客慕遜加柏。另外，藥廠前鋒捷克隊前鋒阿當荷路錫已過檔賀芬咸，合約為期5年，據報轉會費為2000萬歐元（約1.72億港元）。

德國盃首圈賽果方面，多蒙特及RB萊比錫作客同以4：1淘汰次級球隊盧比克鳳凰和艾遜；海登咸及弗賴堡同以4：0大勝維寧根和奧斯納貝克，慕遜加柏則作客以3：1輕取奧厄，而上季亞軍德乙球隊凱沙羅頓則作客以2：1勝恩高斯達特。

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