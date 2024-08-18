沙特超級盃︱艾納斯連續3賽屈居希拉爾得亞　C朗建功無助破宿命　擺居里招牌睡覺動作疑諷隊友 (17:46)

艾納斯上季於沙特聯賽屈居希拉爾之下取亞軍，又在沙特國王盃決賽戰至互射12碼再次不敵對方。由於希拉爾包辦國內兩大賽事錦標，令聯賽亞軍的艾納斯得以出戰沙特超級盃，惟這支由C朗、沙迪奧文尼及拿樸迪等球星領銜的豪門，面對有巴西國腳球星尼馬仍因傷缺陣的另一豪門希拉爾未嘗甜頭。是役雖然戰至44分鐘由C朗接應隊友左路傳中近門篤射入網領先1球完半場。不過換邊後希拉爾靠兩大塞爾維亞國腳發威，先有中場米連高域沙域於55分鐘殺入禁區射入扳平，其後中鋒阿歷山大米祖域在63及69分鐘個人梅開二度，再於72分鐘助攻予馬爾甘「埋齋」，最終希拉爾以4：1反勝封王。

面對再一次與冠軍擦身而過，C朗在落後至1：4之時，被在場球迷拍攝到在中圈向隊友連續兩次擺出睡覺動作，其後又攤大雙手做出無奈表情，疑諷刺隊友防守不力如睡了覺。由於其睡覺動作與NBA球星史堤芬居里過往的招牌動作如出一轍，加上居里早前在巴黎奧運男籃決賽為美國隊奠勝後才做出相關動作引起熱議，C朗此舉亦隨即成為網絡熱話。