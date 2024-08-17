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英超︱利物浦2：0挫葉士域治旗開得勝　史諾接掌英超首擊即破尷尬往績 (21:27)

利物浦今（17日）迎來後高普年代新季英超首擊，在史諾領軍下以2：0擊敗相隔22年再返頂級聯賽的「升班馬」葉士域治，並打破「紅軍」近20年來每名領隊新上任後聯賽首仗不勝的尷尬往績。

葉士域治自2002年降班後，今季終告重返英超，並吸引身為該隊忠實球迷兼股東之一的英國著名創作歌手Ed Sheeran入場打氣。雙方早段踢成均勢互有攻守，主隊的葉軍更取得較多攻門機會但未竟全功，半場互無紀錄。

下半場53分鐘，利安戴納殺入禁區接應奧馬利赫捷臣傳送，隨即被紅軍後衛華基爾雲迪積克拉跌，惟主球證猶疑片刻後證實赫捷臣越位在先。59分鐘，紅軍終取較具威脅埋門，惟前鋒迪亞高祖達近門接應阿歷山大阿諾特的右路傳中球頂斜出界。不過僅1分鐘後，這名葡萄牙國腳前鋒未再錯失機會，藉阿諾特在右路直線傳予穆罕默德沙拿，後者再隨即地波傳中祖達輕鬆射入，終打破悶局。

得勢不饒人的紅軍於65分鐘再有沙拿與隊友小組入楔殺入禁區後藉「省」中敵衛近門變單刀輕鬆射成2：0，亦令他刷新英超歷來首輪入球最多（9球）的球員。最終紅軍以兩球淨勝而回，亦令新帥史諾領軍正式賽事首擊旗開得勝，同時打破球隊近20年來每名領隊新上任後聯賽首仗不勝的尷尬往績。

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