英超︱曼聯開鑼戰險勝富咸　舒克斯處子戰建功　睇齊雲尼斯達萊 (19:00)

曼聯此戰有從拜仁慕尼黑來投的坦夏格舊部右閘馬沙拉奧擔正「地標」，另一名從拜仁轉投再次效隨坦帥的中堅馬菲斯迪歷特，則與曾在2017至22年效力拜仁的舒克斯先列後備；至於今夏從多蒙特外借回歸的翼鋒查頓辛祖未入大軍。舒克斯和迪歷特今仗先後在61及81分鐘入替，前者終在87分鐘接應另一後備兵翼鋒阿歷真度加拿祖的傳中，禁區內用快腳蹬入打破僵局，協助曼聯以1球驚險旗開得勝。

今夏以3600萬鎊從意甲博洛尼亞加盟的舒克斯，成為繼今夏返曼聯任助教的雲尼斯達萊、阿歷山大畢拿及雲迪碧克後，第4名在紅魔處子戰建功的荷蘭籍球員；無獨有偶他與同司職前鋒的「雲佬」，首戰建功的對手均是富咸。舒克斯賽後透露坦帥在其入替前，期望他注入活力和盡能力幫助球隊，最終如願達成任務，認為是不能更完美的開局，「有人跟我說過，在奧脫福西看台入球是曼聯生涯最好的體驗。很感激能在首戰就感受到，這簡直是絕妙」。

坦帥則說，舒克斯地標戰開齋有助其建立勇氣和信心，並點出對方的過人之處，力證沒有「入錯貨」，「他的銜接和配合非常出色，讓陣中擅長控球的進攻球員受益。他需要殺入禁區並取得入球，而他做到了」。