羽毛球｜安洗瑩確認韓政府介入羽協事件　向受影響運動員致歉　日本東渡配將拆伙 (19:20)

由2017年起進入國家隊受訓的安洗瑩，日前披露年輕球手需要無償為前輩洗衫、打掃及更換球拍穿線，致欠缺休息時間，她昨發文就風波再致歉，「奧運奪冠後被問及傷勢時，我說出長期埋藏在心裡的話，該些言論傷害奧運期間本應受到祝賀和鼓勵的運動員，我再次向韓國奧運代表隊選手致歉，並向公眾造成不便表示歉意」。22歲的安洗瑩也在文中確認政府已介入事件，「幸運的是，我們已經確認體育委員會和文化體育旅遊部將找出真相」。她又希望協會今後不要再視而不見，同時不想這件事造成人們對羽毛球的負面看法。

安洗瑩早前已宣布不會出戰本月底舉行的日本及韓國公開賽，她在文中亦承認目前因腳踝和膝蓋的傷勢無法參加比賽，「但我會完成康復，重新回到球手的狀態，並盡全力在場上展現自己最好的表現」。

至於巴奧羽毛球混雙摘銅的日本隊「東渡配」，昨晚各自在社交網宣布兩人戰畢下周舉行的日本公開賽後便會拆伙，這對從中學起已合作13年的組合，過去曾三次稱霸全英賽及連續兩屆奧運奪得獎牌。

其中早前宣布已婚的渡邊勇大稱：「我們拍檔已有13年，這13年讓我們成長了很多，我們分享在球場上發生的一切，包括勝利還是失敗、歡樂還是悲傷，對此我只有感激之情。」據報，未來繼續專注混雙的渡邊勇大將伙拍去年世青賽女雙奪冠的18歲新星田口真彩；轉戰女雙賽場的東野有紗則偕來自福岡縣的櫻本絢子爭佳績。

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