明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

羽毛球｜安洗瑩確認韓政府介入羽協事件　向受影響運動員致歉　日本東渡配將拆伙 (19:20)

應屆巴黎奧運羽毛球女子單打金牌得主、「世一」的韓國隊球手安洗瑩，日前接受當地電視台專訪時披露，年輕球手多年來需無償為前輩洗衫等，令小將缺乏休息，她昨（16日）在社交網發文再向韓國運動員致歉，並確認政府會介入調查事件。另外，在巴奧混雙摘銅的日本隊組合渡邊勇大／東野有紗落實將會拆伙，結束13年合作。

由2017年起進入國家隊受訓的安洗瑩，日前披露年輕球手需要無償為前輩洗衫、打掃及更換球拍穿線，致欠缺休息時間，她昨發文就風波再致歉，「奧運奪冠後被問及傷勢時，我說出長期埋藏在心裡的話，該些言論傷害奧運期間本應受到祝賀和鼓勵的運動員，我再次向韓國奧運代表隊選手致歉，並向公眾造成不便表示歉意」。22歲的安洗瑩也在文中確認政府已介入事件，「幸運的是，我們已經確認體育委員會和文化體育旅遊部將找出真相」。她又希望協會今後不要再視而不見，同時不想這件事造成人們對羽毛球的負面看法。

安洗瑩早前已宣布不會出戰本月底舉行的日本及韓國公開賽，她在文中亦承認目前因腳踝和膝蓋的傷勢無法參加比賽，「但我會完成康復，重新回到球手的狀態，並盡全力在場上展現自己最好的表現」。

至於巴奧羽毛球混雙摘銅的日本隊「東渡配」，昨晚各自在社交網宣布兩人戰畢下周舉行的日本公開賽後便會拆伙，這對從中學起已合作13年的組合，過去曾三次稱霸全英賽及連續兩屆奧運奪得獎牌。

其中早前宣布已婚的渡邊勇大稱：「我們拍檔已有13年，這13年讓我們成長了很多，我們分享在球場上發生的一切，包括勝利還是失敗、歡樂還是悲傷，對此我只有感激之情。」據報，未來繼續專注混雙的渡邊勇大將伙拍去年世青賽女雙奪冠的18歲新星田口真彩；轉戰女雙賽場的東野有紗則偕來自福岡縣的櫻本絢子爭佳績。

其他報道：英超︱曼聯開鑼戰險勝富咸　舒克斯處子戰建功　睇齊雲尼斯達萊

相關字詞﹕羽毛球 韓國 安洗瑩 日本 東渡配 渡邊勇大 東野有紗 編輯推介

上 / 下一篇新聞