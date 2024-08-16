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巴黎殘奧｜殘奧港隊下周六出發　張沅期待與梁育榮衝牌　陳睿琳以何詩蓓說話自勉 (19:56)

巴黎殘奧將於本月28日揭幕，中國香港代表團今午（16日）在香港體育學院見傳媒分享備戰情况，安排硬地滾球、乒乓、羽毛球及輪椅劍擊4個項目港將示範。其中將首戰殘奧的女將張沅，期待與「六朝元老」兼殘奧3金得主梁育榮在混合雙人比賽力爭獎牌；至於在上屆東京殘奧100米蝶式得第4的20歲泳將陳睿琳，冀以剛於巴黎奧運奪兩銅的香港「女飛魚」何詩蓓的說話勉勵自己。

巴黎殘奧將於8月28日至9月8日舉行，港隊將派出由69人組成的代表團出賽，當中23名運動員分別出戰8個項目，分別為硬地滾球、羽毛球、乒乓、游泳、輪椅劍擊、射箭、田徑及馬術。中國香港殘疾人奧委會今午在體院見傳媒，安排硬地滾球、羽毛球、乒乓及輪椅劍擊的運動員示範，並透露將於下周六（24日）在機場出發時，由港隊代表團團長公布持旗手人選。

港隊過往殘奧在硬地滾球均有佳績，包括上屆東京殘奧獲1銀1銅。將首登殘奧舞台的女將張沅承認略感緊張，但「希望在這麼大型的比賽中發揮最好」，在去年亞殘奧獲1銀1銅的她又稱，今次目標在單打能打入8強，並與「六朝元老」兼殘奧3金得主梁育榮在混合雙人項目力爭獎牌，並視與對方合作為動力，「因為在他的帶領下，反而沒有大壓力」。

將帶領殘疾乒乓港隊征戰3屆殘奧的主教練陳栩稱，已重點研究不同對手，包括來自捷克兼首戰殘奧的新球手，也提及上屆東京殘奧摘銅的王婷莛現時技術上已有進步，「有時她都會想不通輸贏方面，所以她需要做的事是真正了解輕裝上陣」。

同樣有「六朝元老」余翠怡助陣的輪椅劍擊港隊，主教練黃金球稱雖沒有十拿九穩的比賽，但因港隊近年比賽獲不錯成績而增添信心，「對余翠怡期望會高一點，希望首次參賽的湯雅婷能夠取得突破」。他提及陣中有2004年雅典殘奧兩金得主的范珮珊再次回歸出賽，冀對方經驗能帶動年輕港將，並笑稱「年齡只是數字，日常訓練會補足體能上的不足」。

20歲泳將陳睿琳在上屆東京殘奧的100米蝶式以0.15秒之微僅獲第4，去年亞殘運奪2金3銀的她，以剛於巴黎奧運奪兩銅的香港「女飛魚」何詩蓓的說話勉勵自己，「天父所給我們的才能要好好利用，但不需要與別人比較，做好自己就可以」。她認為所有運動員關鍵是如何將壓力轉化成動力，相信「只要達到很好的時間成績，相信獎牌也會達到」。 

「三朝元老」田徑女港將任國芬稱今屆目標是打入前8名，並汲取上屆亞殘運被取消資格（DQ）的經驗，盼比賽不會再「歪歪倒倒」。而射箭港將危家銓也稱今屆殘奧決定調整目標，在運動心理方面做更多準備，務求專注取得個人最好成績。

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