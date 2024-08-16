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歐霸外︱互射12碼近半小時　阿積士射足17輪險勝彭拿典奈高斯　40歲老將撲出5球做功臣 (18:22)

荷甲球隊阿積士在今晨（16日）歐霸外圍賽第3圈，兩回合計與希臘球隊彭拿典奈高斯踢成1：1，戰至互射12碼階段卻上演逾25分鐘的馬拉松式拉鋸戰，最終射了17輪共34球下，阿積士才以13：12驚險晉級，40歲老將門將柏斯維亞更撲出5球極刑做功臣。

阿積士上周首回合作客領先1：0，次回合重返主場卻在完場前1分鐘失守負0：1，令總比數與彭拿典奈高斯踢成1：1，加時再無紀錄要互射12碼分勝負，豈料極具戲劇性。縱柏斯維亞率先救出第1輪射門，但22歲荷蘭籍前鋒拜仁布羅比在第5輪宴客，令賽事進入「突然死亡」，結果雙方開始合演馬拉松式12碼大戰，各有6名球員要操刀兩次，拜仁布羅比更兩度宴客做「黑仔王」，不過這場歷時超過25分鐘的對決，最終頭16輪各有4人射失，老將柏斯維亞第17輪救出今仗第5球12碼，加上安頓加爾終射入決勝一球，令這支荷甲名牌球隊以13：12驚險晉級，將於本月底的歐霸附加賽對波蘭球隊積基朗尼亞。

今仗打破歐洲足協（UEFA）賽事歷來最長12碼紀錄，此前紀錄同樣有荷蘭球隊參與，為2007年U21歐國盃4強，荷蘭U21以13：12擊敗英格蘭U21，雙方共射了32球；上季歐洲協會聯賽首圈外圍賽，馬爾他球隊格茲拉聯以14：13險勝格魯吉亞球隊格倫杜蘭，當時射了17輪28球，格茲拉聯14球全中，是UEFA歷來互射12碼最大比數的賽事。至於世界紀錄為今年5月以色列第3級別聯賽的升班附加賽，Dimona以23：22險勝Shimshon Tel Aviv，射足28輪共56球。

40歲「白頭門將」柏斯維亞在互射12碼撲出5球之餘，更在第11輪親自操刀入網。這名荷蘭籍老將賽後形容為瘋狂體驗，「救出5球真的很多，我從未經歷過如此瘋狂的事，心理上有很大壓力，但勝出這場比賽後，相信令球隊往後信心有很大幫助，亦加快了球員成長」。

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