亞冠｜首屆亞冠盃2分組賽抽籤　東方惡鬥廣島悉尼　理文迎3東南亞球隊 (15:52)

今季亞洲賽遭逢改制分成3級別賽事，分別為頂級賽事的亞冠精英聯賽（ACL Elite）、次級賽事的亞冠盃2（ACL2），以及第3級別的亞協挑戰聯賽（AFC Challenge League）。香港今季在ACL2獲分兩個分組賽席位，參賽球隊為上季港超冠軍理文及香港足總盃冠軍東方。

分組賽續劃分為東、西亞賽區，列東亞區第3檔次的理文被編入G組，同組3支對手均來自東南亞，分別為日前在亞冠精英聯賽外圍賽互射12碼不敵中超山東泰山的泰國球隊曼谷聯、越南甲組冠軍南定，以及新加坡的淡濱尼流浪。列第4檔次的東方則列E組，同組將硬撼上季日職季軍廣島三箭、澳洲足總盃冠軍FC悉尼，以及菲律賓聯賽盟主卡雅。

理文主教練曾昭達抽籤後表示，能夠避開日、韓球隊，以及避免長途跋涉作客澳洲，形容結果理想。惟他強調同組3隊實力不容忽視，目標是盡全力爭取出線，「每隊都在所屬聯賽證明是奪冠分子，會好好部署每支對手」。東方則稱將待本月底公開操練時回應。

此外，港將梁諾恆效力的中超球隊浙江隊處於F組，面對泰國的泰港，新加坡聯賽亞軍獅城水手，以及印尼甲組冠軍萬隆。餘下的H組則有曾兩奪舊制亞冠盃的韓職球隊全北汽車、馬來西亞超聯亞軍雪蘭莪、泰甲蒙通聯和菲律賓的宿霧。

ACL2分組賽將在9月17日展開，各隊將以雙循環形式舉行6場分組賽，每組首、次名出線。淘汰賽16強至4強續分開東、西亞賽區進行，兩賽區勝方則在明年5月17日展開單回合制的決賽。

ACL2分組賽抽籤結果（東亞賽區）

E組：廣島三箭（日本）、FC悉尼（澳洲）、卡雅（菲律賓）、東方（香港）

F組：浙江隊（中國）、泰港（泰國）、獅城水手（新加坡）、萬隆（印尼）

G組：曼谷聯（泰國）、南定（越南）、理文（香港）、淡濱尼流浪（新加坡）

H組：全北汽車（韓國）、雪蘭莪（馬來西亞）、蒙通聯（泰國）、宿霧（菲律賓）