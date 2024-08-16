網球︱網總推香港公開賽系列　下月底首辦WTA125賽　男女子250賽載譽歸來 (14:59)

去年疫情緩和後，多項國際網壇賽事重返香港上演。網總去年10月舉行WTA 250級，以及在今年1月舉行ATP 250級的香港網球公開賽。網總今午公布的一系列香港網球公開賽中，確定將於9月30日至10月6日首次舉辦WTA 125級賽，首輪確認參賽陣容包括國手王薔和張帥，以及港隊代表胡可澄、伍曼瑩和梁筠彤。

另一WTA賽事250級賽將緊接10月26至11月3日上演，除了去年女單封后的加拿大籍球手費蘭迪絲落實參戰捍衛冠軍頭銜，2021年曾在美國公開賽以外圍賽球手締造奪冠神話的英籍球手拉度簡露也落實首度來港參賽。至於本地女單排名前二的港將張瑋桓和王康怡，將兼戰125和250級賽。至於今年12月29日至翌年1月5日壓軸上演的ATP 250賽，則有上屆男單冠軍俄將羅比夫落實參戰。

網總會長鄭明哲表示，香港是除了北京和東京以外，亞洲僅有同時舉辦ATP和WTA賽事的城市，已開始做到產生品牌效應，有力吸納球迷和遊客來港參與盛事。對於新增的WTA 125級賽，他稱希望能讓香港在不同時間，有不同的網球比賽出現，並讓不同級別的球手獲得出戰機會，「WTA 125級賽是一個跳板，希望能幫到新秀和本地球手，這次也有幸邀請到如王薔、張帥等高階球手」。