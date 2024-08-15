西甲｜西甲明晨掀戰幔　三雄添火力 巴塞力阻皇馬衛冕 (21:56)

皇家馬德里上季在賓施馬離隊後不被看好，卻在主帥安察洛堤的運籌帷幄下，揚威西甲和歐聯，今夏再有鋒將祖斯盧辛馬田隊長守將拿祖費南迪斯轉會，中場主力卻奧斯掛靴，但獲基利安麥巴比以自由身免費來投，而省下來的金錢則收購18歲新星攻擊手安迪歷，與雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯組成年輕的巴西進攻鐵三角，加上年初已來投的19歲土耳其隊新貴艾達古拿，令前線攻力更靈活多變。

安察洛堤說：「這是一支天才橫溢的球隊，彼此競爭意識很強。麥巴比來得正好，狀態和適應皆不錯。球隊雖然合作時間不足，但明顯地所有球員已為新球季準備就緒。」近年屢傳由巴黎聖日耳門（PSG）過檔皇馬的麥巴比，過去7季為PSG上陣308次入256球，雖贏盡法國國內錦標，卻從未捧走歐聯及成為金球獎得主。另外，皇馬昨有中場卡馬雲加膝部受傷料休戰7周，將無緣包括下周一凌晨作客馬略卡的西甲首戰等季初比賽。

皇馬宿敵巴塞受3年前爆發的新冠疫情後遺症影響，財政依然欠佳，上季更「四大皆空」，並解僱沙維，改由費歷克領軍，但前隊長沙治羅拔圖、馬高斯阿朗素等已遭放棄，料該名德籍名帥勢要重用新兵中場丹尼爾奧莫外，協助西班牙隊奪得歐洲國家盃的超新星拉明耶馬亦將更被委以重任，而連贏歐國盃和奧運男足的費明盧比斯則戰意高昂地稱不需休息太久，便可為巴塞賣力，惟中場加維要養傷至少到11月，柏迪亦因在歐國盃掛彩季初難上陣，俱成球隊隱憂。

馬體會則有前鋒艾華路莫拉達投AC米蘭、迪比離開和祖奧菲歷斯勢離隊，但補上的祖利安艾華利斯屬高質前鋒，教頭施蒙尼同時看好另一新兵中鋒阿歷山大索洛夫，稱他擁有類似莫拉達的禁區埋門觸覺。至於明晨西甲開鑼戰為畢爾包對基達菲；之後是貝迪斯對上季「黑馬」季軍基羅納，而後者守將戴利白蘭特昨宣布退出荷蘭隊。

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