歐超盃︱皇馬挫阿特蘭大破紀錄6奪冠　麥巴比首上陣即入球：我們無極限 (15:48)

麥巴比今仗為歐聯盟主皇馬上演處子戰，即正選聯同其餘3大球星雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯與祖迪比寧咸攻堅，面對歐霸冠軍阿特蘭大，麥巴比在15分鐘首次攻門，但被對方守將伊沙克希恩擋出；上季意甲殿軍阿特蘭大24分鐘有黃金機會，隊長迪魯恩傳中「省中」皇馬中堅艾達米列達奧頭部改變方向中楣角，幾乎令對方擺烏龍；皇馬翼鋒洛迪高高斯完半場前勁射亦中楣後，上半場互無紀錄。

皇馬戰至下半場59分鐘打破僵局，雲尼斯奧斯左路突破傳中，今季繼承卻奧斯退役後留下8號球衣的費達歷高華維迪門前撞入，領先1：0。69分鐘，比寧咸同在左路擺脫守將後橫傳，造就無人看管的麥巴比後上熨射破網，取得在銀河艦隊第一球，協助在波蘭華沙中立場以2：0擊敗阿特蘭大。皇馬並超越巴塞隆拿及AC米蘭（各5次），以6次成為歐超盃奪冠次數最多球隊。

麥巴比在皇馬首戰上陣83分鐘，3次攻門1次中龍即轉化成入球，並有兩次過人成功及86%傳球成功率。他賽後以西班牙文受訪說：「我等了這一刻很久，穿上這件球衣為這個隊徽和球迷而戰，是上天給我的禮物。皇家馬德里沒有上限，是世上最好的球隊。如果我能夠入50球，那就入50球，最重要是獲勝。」這名25歲法國隊隊長在社交網上載捧盃相，並稱希望追求更多錦標。

今屆歐超盃亦是38歲老將莫迪歷在皇馬生涯第27個冠軍，成隊史贏得最多錦標球員；65歲的安察洛堤亦以第14個錦標成皇馬奪冠次數最多主帥，個人亦超越哥迪奧拿的4次，以5次成為奪歐超盃次數最多教頭。他賽後強調新一季除了要發揮麥巴比的強大攻力，球隊亦必須取得攻守平衡。皇馬新季西甲首仗於下周一凌晨作客馬略卡。