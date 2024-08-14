歐聯｜費倫巴治爭議12碼不敵里爾出局　摩連奴執教生涯首外圍賽止步 (19:20)

年初被羅馬解僱的摩連奴，兩個月前獲費倫巴治委任為新帥，目標爭取重奪失落10季的土超冠軍和在歐聯取得突破成績，卻率先遭受沉重打擊。皆因球隊在歐聯第3圈外圍賽首回合作客以1：2不敵里爾後，今晨於次回合雖戰至90分鐘藉里爾球員擺烏龍扳平2：2，令兩軍進入加時。即使里爾後衛艾沙文迪在109分鐘因踢中費軍球員頭部直接領紅，但5分鐘後里爾前鋒約拿芬大衞射門省中費軍守將蘇恩古的手部，視像裁判（VAR）及後介入終判12碼，大衞操刀得手終助里爾險勝3：2晉級，而落敗的費軍則只能轉戰歐霸。

61歲的摩連奴賽後面對生涯首次在歐聯外圍賽止步，又為麾下因難以避過的手球被判極刑而憤怒，「別提那12碼，VAR和球證是判決者。我相信己隊仍可在歐霸有表現，但如果......如果......我都是不說了，否則又有麻煩了」，又說：「賽果使球會在經濟上遭受損失，也失去與世界列強對賽的機會。我們永遠不會贏得歐聯。我們永遠不會進入歐冠聯賽決賽。永遠。」值得一提是費軍出席歐霸，代表摩帥或有機會倒戈曾領軍的曼聯和熱刺。

同日主要歐聯外賽果，蘇超的格拉斯哥流浪以0：2不敵烏克蘭班霸基輔戴拿模，總成績負1：3；保加利亞的盧多格德斯則與阿塞拜彊球會卡拉巴克兩回合4：4言和後，加時連失4球慘負4：8出局。

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