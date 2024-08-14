欖球｜世界欖總公布世界盃新制　下屆亞洲賽冠軍直入分組賽　爭六連霸港欖有望破天荒闖世盃 (17:30)

港欖主席蒲敬思（Chris Brooke）在聲明中表示樂見世界欖球總會公布的新消息，「中國香港欖球總會歡迎世界欖總確認明年的亞洲欖球錦標賽冠軍，將直接獲得參加2027年欖球世界盃資格的決定。參加世界盃一直是港隊的目標，今天的公布帶來碩大機遇，對所有亞洲球隊而言都意義重大。」而15人港欖史上首名華人球員的名宿梁勇傑認為新制能惠及亞洲欖球運動發展。這名被本地欖球界稱為「Rambo」的勾球員表示：「讓亞洲賽冠軍直接獲得參賽資格，將令該區的球隊擁有明確目標，令人振奮。而隨着亞洲隊伍在世界盃的代表度提升，亦有助激勵更多華人孩子投身欖球運動。」

此外，在新賽制下明年亞洲賽奪亞軍的球隊，仍可透過外圍賽續爭世盃參賽資格，而香港欖總行政總裁華哲思（James Farndon）亦透露球隊近况理想，「港隊最新世界排名升至第23位，為此我們感到自豪。我們亦將繼續與世界欖總緊密合作，為未來的挑戰制定最佳備戰計劃，包括早前球隊遠赴南美的訓練之旅，他們與巴西、智利及巴拉圭隊進行測試賽，寓戰於操。」而港隊其後將於11月出戰國際測試賽，詳情有待公布。

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