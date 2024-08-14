港超｜新季港超8．30開鑼踢三循環　東方揭幕戰遇流浪　理文衛冕首擊鬥南區 (16:55)

港超今季在晉峰和深水埗「自降」甲組，以及香港U23散班，但同時有上季甲組冠軍九龍城升班，共有9隊參賽。足總今敲定新球季賽程，開鑼戰將在本月30日晚上8時於旺角場上演，由東方對陣流浪。衛冕之師理文緊接在8月31日登場，下午4時作客香港仔運動場鬥冠忠南區；同一時間另有均業北區在北區運動場迎戰去年高級組銀牌冠軍傑志。

此外，「升班馬」的區隊九龍城在區內未有合規格場地下，落實以深水埗運動場作為主場，他們會在9月1日迎來港超處子戰，當日下午4時作客大埔運動場硬撼上季聯賽亞軍大埔；港會則在首周輪空，首戰為9月15日在港會場迎戰流浪。

其餘矚目對戰方面，上兩季聯賽盟主理文和傑志，將在11月2日的第7周、明年3月16日的第19周，以及明年4月12日的第22周賽事正面交鋒。而「藍鳥」與上季「冤家」東方，將在明年1月18日第13周、2月8日第4周補賽，以及5月25日煞科戰對撼。

2024／25年度港超首周賽程

日期 時間 對賽 地點

8月30日（五） 20：00 東方vs.標準流浪 旺角大球場

8月31日（六） 16：00 冠忠南區vs.理文 香港仔運動場

16：00 均業北區vs.傑志 北區運動場

9月1日（日） 16：00 大埔vs.九龍城 大埔運動場

*港會首周輪空