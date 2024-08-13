足球｜艾華利斯投馬體會謝別曼城　雲比沙卡加盟韋斯咸簽約7年 (22:35)

這名24歲鋒將在效力曼城兩年期間，於各項賽事上陣103次，攻入36球及交出18次助攻，為藍月奪得包括1次歐聯及兩次英超等共6座獎盃。艾華利斯以高達7500萬歐元轉會費，以及2000萬歐元附加條款加盟馬體會，並將跟隨同樣來自阿根廷的主教練施蒙尼，他臨別秋波前表示，懷着非常激動的心情告別曼城，感激球迷首天已給予他賓至如歸感覺。

至於針對早前曼城涉嫌115宗違反財政規例案件，消息指該會將於下月16日起接受為期10周聽證會，預計明年1月將發表結果，而球會將在下周日晚在英超新季首擊迎戰車路士。

另外，韋斯咸今宣布以1500萬鎊（約1.5億港元）從曼聯簽下英籍右閘雲比沙卡，簽約7年，成為今夏第8名新兵；而原定離隊的法籍中堅葛特蘇馬日前體測失敗，未能轉會至阿聯酋球會沙比阿爾阿里。

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