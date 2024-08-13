羽毛球｜香港公開賽下月紅館再演　安賽龍戴資穎鄧謝配領銜　何冰嬌突告退役從名單消失 (19:45)

香港公開羽毛球錦標賽自去年疫情後重辦，並屬於世界巡迴賽超級500分站，總獎金42萬美元（約327萬港元），而今年賽事落實於9月10至15日續於紅館上演。首日舉行的外圍賽及男、女雙首輪正賽門票免費派發，其餘日子門票後日（15日）於城市售票網公開發售。

今屆賽事吸引20個國家或地區共264名運動員參賽，包括多名剛戰畢巴黎奧運的球手，男單有金、銀牌得主的丹麥隊名將安賽龍及泰國隊好手維迪辛、「世一」的國家隊星將石宇奇；女單有「寶島球后」戴資穎；女雙則有獲巴奧銀牌的國家隊組合劉聖書／譚寧等好手。此外港隊亦精銳盡出，將派出20名球員在主場出擊，其中奧運港將男單的李卓耀、女單的盧善恩、女雙的楊雅婷／楊霈霖，以及星級混雙拍檔「鄧謝配」等領銜征戰。

可是，原本於記招落實參賽兼在巴黎奧運女單摘銀的國家隊好手何冰嬌，今突然向世界羽聯提交退役申請，將不再參加國際級別賽事，世界羽聯亦已刪除其排名，並在社交網發文「感激何冰嬌為羽球界帶來的所有精彩時刻。我們會想念你可愛的表情，退休快樂，願人生新篇章帶給你無限歡樂」，料將缺席賽事。

對於各港將在今屆奧運的表現，將會退休的港隊羽球總教練何一鳴表示「收貨」，尤其謝影雪在賽前兩星期甩骱，表明這是不能預測的事情。男單代表李卓耀昨日曾接受訪問指出香港運動員薪金應最少達最低工資「萬零元」，引來社會熱話。他今出席同一活動時稱，「沒想過有這麼大的反應，大家看的都是關於人工問題，但訪問另一個意思是希望未來進行接班的運動員也要照顧好。」而5年前同一賽事封王的他，笑言今屆跟當時的對手不遑多讓，「都是看自己狀態，當然最好可以上多一次頒獎台」。

另同場的「鄧謝配」均慨嘆道：「現時比賽會盡力而為，身體要緊，相信這組合參加的比賽越來越少，將珍惜每次比賽機會」，亦直言今屆賽事或是最後一屆二人合作參賽。首次參與香港公開賽的女單港將盧善恩則坦言感到期待，希望可透過奧運經驗在這比賽作出調整。

此外，香港公開賽今年起獲香港賽馬會合作，將推行「賽馬會香港公開羽毛球錦標賽社區計劃」，包括向弱勢社群、青少年、社會大眾派贈入場券、安排場外攤位活動及「羽你同樂」國際球星大師班，讓大眾市民能近距離跟球星互動，現場觀看比賽。

李寧2024香港羽毛球公開賽資料

比賽日期：9月10日至15日

（10日外圍賽及首輪初賽、11日及12日初賽、13日8強、14日4強、15日決賽）

地點：紅磡體育館

參賽港將：鄧俊文／謝影雪、李卓耀、楊雅婷／楊霈霖、盧善恩、伍家朗、吳英倫、李晉熙／吳芷柔、范嘉茵／尤漫瑩等20人

焦點球星：

男單：安賽龍、石宇奇、祖拿坦基士堤、維迪辛；

女單：戴資穎、王祉怡；

男雙：謝定峰／蘇偉譯；金艾斯普／安祖斯拉斯姆臣、姜敏赫／徐承宰；

女雙：劉聖書／譚寧、白荷娜／李紹希；

混雙：金元昊／鄭娜銀、徐承宰／蔡侑玎、馮彥哲／黃東萍

門票：本周四（15日）城市售票網開售，9月10日首日免費憑票入場，票價由50元起至780元

賽事網頁：www.hkopenbadminton.org

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