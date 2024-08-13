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巴黎奧運｜港將李思穎盧蔚豐返港　二人盼總結初奧經驗再出發 (16:00)

巴黎奧運曲終人散，擔任中國香港代表團閉幕禮持旗手的單車代表李思穎（Ceci）與跆拳道代表盧蔚豐今晨（13日）返港，二人表示對任持旗手感「無比光榮」，並稱會總結今屆初奧經驗重新出發準備未來賽事。盧蔚豐說：「雖然我同思穎未能取得最好成績，但相信可帶給香港青少年正能量。」

最後一批奧運港隊成員今晨返港，除了單車和跆拳道港隊，港協暨奧委會長霍震霆、中國香港代表團長施文信等亦一同抵達香港國際機場。23歲的李思穎在女子單車個人公路賽及場地單車全能賽分別得第64和20名；21歲的盧蔚豐則在男子68公斤以下跆拳道，原在16強出局，後因最終奪金的對手晉身決賽而可戰復活賽，最終以第7名完賽。

在全能賽後曾自責落淚的李思穎說：「當時覺得自己浪費了團隊及教練的努力，現在回想覺得是個檢討自己的很好機會」。作為20年來首名兼戰公路單車及場地單車的港將，Ceci認為今屆看到自己與其他選手能力的差距，加深認識自己，形容完成奧運後是個「新的開始」，展望在10月在丹麥舉行的場地單車世界賽及明年粵港澳全運會有更好表現，「重新一步一步為2028年奧運做準備」。單車港隊總教練達海飛表示，今屆奧運僅是第一步，接着單車隊將為下屆奧運付出更多努力。

作為香港首個出戰奧運的跆拳道運動員，盧蔚豐冀以今次奧運經歷勉勵師弟妹或同路人追夢路上不要放棄，「我在比賽場上落後、甚至被踢倒在地，也跟自己講唔好放棄，因為唔放棄就表示仲有機會」。他透露未來打算繼續全職運動員生涯，「書什麼時候都可以讀，但運動員的職業生涯很短暫，想趁年輕繼續衝」。他稱緊接會備戰下月的澳洲公開賽及11月於泰國曼谷舉辦的亞洲室內運動會。教練黃家榮則對盧蔚豐的成績感滿意安慰，希望對方可在下屆洛杉磯奧運捲土重來衝獎牌，「相比起過往亞運及世大運時表現飄忽起伏，今次奧運阿豐發揮得可謂淋漓盡致」。

體育專員黃德森亦有親身接機，對於精英運動員薪酬問題近期備受關注，黃德森稱每屆奧運後都會檢討，將會集思廣益收集各方意見，包括運動員的看法，然後再作整全計畫。

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