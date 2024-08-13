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巴黎奧運｜英國「跳水王子」戴利宣布退役　認是時候功成身退　盼「出櫃」經歷勉後輩不怕追夢 (05:30)

英國隊「跳水王子」戴利（Tom Daley）今晨（13日）宣布結束跳水運動員生涯。這名剛戰畢個人第5次奧運累積1金1銀3銅的30歲名將在接受雜誌Vogue專訪中表示，如今感覺是功成身退的時候，只希望以後「人們能夠記住我」，並以自身公開「出櫃」的經歷，讓所有熱愛運動的年輕人知道，體育世界並非全是「異性戀的主場」。

日前剛從巴黎返回倫敦的戴利，今突然宣布告別跳水運動員生涯，他表示：「我對自己過往所達成的一切感高興。當你告別自己的運動員生涯時，總是難受的，尤其是在今屆奧運站上10米台時已有這想法，那是令人激動的心情。不過我認為如今是時候了，將一面獎牌帶回家已完成了我賽前的目標，也感覺是功成身退的時候了。我只希望未來人們能夠記住我，記住我的是一個堅持不懈的人，在實現夢想前不會放棄自己夢想的人。」

此外，他亦談及在2013年公開「出櫃」的經歷，「當真正站出來直認不諱時，確實面臨很大壓力，亦明白反對者的心態。不過我希望自己這樣做，可讓所有熱愛運動的年輕人知道，體育世界並非全然是『異性戀的主場』，不要因為害怕這問題而放棄夢想」。而未來他則坦言希望有更多時間陪伴家人，又笑言自己過往「經常都是半裸狀態」，世上並沒太多人像他一樣可在睡覺的時候「穿的比工作時還要多」，並透露即使未來不會再以運動員身分在場邊織毛衣，但未來仍會在個人品牌幕後堅持所愛。

早於2007年以年僅12歲之齡踏上國際賽生涯的戴利，翌年在2008年北京奧運起，連續5屆於奧運會舞台亮相，其中在主場的2012年倫敦奧運男子個人10米台首踏頒獎台摘下銅牌、2016年里約奧運男子雙人10米台再摘銅、2021年東京奧運男子雙人10米台奪金兼在個人10米台添銅，其後他一度告別跳水場，但其後復出並征戰昨晨閉幕的巴黎奧運，並於雙人10米台贏得銀牌。而他亦曾合共在世界賽贏得4金2銀2銅，以及在歐洲賽獨取5金3銀佳績，成為近代最成功的歐洲跳水運動員之一。

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