英超︱曼聯U16完成訪港之旅與港將文化交流　名宿貝碧托夫忠告拉舒福特要更專注 (16:13)

曼聯U16今年在旺角大球場兩場友賽皆勝出，分別以1：0絕殺香港超級青年聯賽選手隊及3：0大勝港足U16，兩仗共吸引逾9000名球迷入場，紅魔名宿奧沙及貝碧托夫分途入旺角場觀賽。

貝碧托夫昨早與曼聯U16及香港青年球員參與社區服務，與近百名本地學童在沙田馬場波地足球交流，之後亦體驗划龍舟。貝碧托夫接受本報等本地傳媒訪問時透露，今次是他第3次來香港，「每次來到都好開心， 尤其為曼聯及小孩做一點事。球迷很親切，我很喜歡香港這地方」。這名43歲保加利亞隊名宿入旺角場看曼聯U16對港足U16一仗後，認為香港小將們表現不錯，「他們走動很多，不斷嘗試尋找空位進攻，更差點取得入球。反映只要在比賽時有野心、有連貫性、有努力及堅持，自然就會有進步」。這名昔日踢法瀟灑的射手又寄語小紅魔「也許當中有人將來能夠升上一隊，但不是易事，除了比賽時要保持一致性，成長過程亦要不斷努力和要有決心」。

貝碧托夫於2008至12年效力曼聯4季上陣149場入56球，贏過兩次英超冠軍及榮獲2010／11年球季英超神射手。曼聯新一季首擊在社區盾互射12碼僅負曼城，貝碧托夫稱只是球季開始，「我希望曼聯新一季在聯賽盡可能取得最高排名，雖然我們失去了新季首項錦標（社區盾），但英超是馬拉松，不是短跑，球隊要聰明地爭勝，即使表現不好時，最重要還是如何勝出比賽」。