巴黎奧運｜佐高域圓金滿貫　占士領夢幻隊五連霸成絕唱　「新水神」馬爾尚4金挽法國面子 (22:28)

年屆37的塞爾維亞男單網球好手佐高域，歷經之前4屆奧運均敗陣而回，但在今屆奧運男單賽場終力挫新一代西班牙「球王」卡路士艾卡拉斯，成為史上第3個取得職業生涯「金滿貫」的男單名將。同時，曾是佐高域頭號勁敵的西班牙「泥地王」拿度及英國球手梅利，亦在巴黎上演其職業生涯的謝幕戰。

籃球迷也在這次奧運會見證一個時代的結束。由「大帝」勒邦占士、史提芬居里及杜蘭特三巨頭組成的美國「夢幻隊」，決賽以98：87擊敗東道主法國隊，達成男籃金牌五連霸偉業後，今屆奧運最有價值球員勒邦占士已言明「下屆不會有我」。美國男籃三巨頭勢成絕唱，美國女籃亦不再超班，僅在金牌戰以1分險勝法國，未來奧運籃壇是否變天，值得關注。

足球方面，西班牙隊延續其大賽盛勢，繼大國腳上月贏得歐洲國家盃後，一眾小國腳則在奧運決賽加時5：3戰勝法國隊，相隔32年再奪金牌而歸。與此同時，籃、足決賽皆飲恨的東道主，則在游泳項目靠「新水神」馬爾尚挽回面子。他獨取4金1銅，榮膺整個奧運贏得最多金牌的選手。

大國爭雄以外，今屆巴黎奧運也不乏「小國崛起」的動人時刻，當中包括聖盧西亞隊奧運史上首名百米女飛人祖利安艾菲特、博茨瓦納隊21歲跑手泰保高成男子200米首個非洲冠軍、危地馬拉在飛靶項目首次贏得1金1銅，以及瑞典隊「鳥人」杜班迪斯在撐竿跳造出6.25米新世績，4年半內9次打破世界紀錄兼蟬聯冠軍等。惟同時巴赫強調「平等友愛」的口號下， 捲入性別爭議的阿爾及利亞隊拳擊選手哈莉芙和中華台北隊女拳手林郁婷，就顯得有點諷刺。

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