巴黎奧運直擊｜35港將血汗譜動人畫面　盧蔚豐李思穎等20新丁奮戰贏掌聲 (19:35)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

港隊在巴黎奧運共派出35名運動員，出戰13個運動項目，譜寫出一幕幕有血有汗的動人畫面。打頭陣的「微笑劍后」江旻憓在開幕翌日的女子重劍個人賽過關斬將，最終在決賽克服落後1：7的劣勢，戰至「決一劍」以15：14絕殺擁有主場之利的瑪露比頓，3次征奧終贏得生涯首面金牌。惟江旻憓奪冠後急流勇退，告別全職運動員生涯，其後更宣布轉任賽馬會公司事務部對外事務助理經理，並已於日前履新。

上屆東京奧運贏得男子花劍個人賽金牌的張家朗，在今屆奧運同樣接連闖關，並於決賽戰至「決三劍」下，以15：14絕殺意大利籍好手馬基，成為68年來奧運史上男花衛冕第3人，也為港隊奪得今屆第2金。

至於泳隊星將何詩蓓在巴黎奧運勇奪100及200米自由泳雙銅，連同上屆東京奧運的兩銀，創下香港獲得最多奧運獎牌的運動員紀錄。不過，這名「女飛魚」直言盡全力已無遺憾，並稱「別人的期望，不等於我的目標」，指運動過程比結果更重要。

除了上述3名獎牌選手，亦有一班港將為登上奧運舞台默默耕耘，泳隊星將歐鎧淳今屆雖失落個人項目資格，但也爭下接力代表隊名額，成為港隊「五朝元老」兼泳隊第一人。羽毛球隊的「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪在混雙8強止步，謝影雪坦言近年飽受傷患困擾，賽前確診類風濕關節炎兼右肩第八度甩骱，能克服放棄念頭並踏上五環舞台已屬不易。

長江後浪推前浪，今屆港隊共有20名首度征奧的健兒，也交出令人眼前一亮的演出，即使未有獎牌也值得掌聲。當中在閉幕禮擔任持旗手的跆拳道代表盧蔚豐，以及「小車神」李思穎也寫下歷史。作為跆拳道港隊征奧首人，盧蔚豐在男子68公斤級取得第7，而20年來首名雙線出擊的李思穎，在公路單車賽以4小時10分47秒踩畢全長158公里、共1900米攀升的賽道，在92名參賽車手中位列第64， 也是首名完賽的港隊女將。

巴黎奧運中國香港代表團團長施文信博士表示：「運動員在比賽中表現拼勁，全力以赴，在世界舞台展現香港精神，觸動人心。不少運動員在其項目創出港隊最佳奧運成績，或在亞洲選手中排名前列，足見港隊的整體水平和實力在今屆奧運有所提升。」他續指奧運是運動員生涯的重要里程碑 ， 能夠取得奧運資格，已證明他們達到世界級水平，「贏得獎牌是錦上添花，但運動員的能力並不是一場奧運能定義，獎牌亦不是成敗的指標，運動員的堅持和付出都值得肯定，他們每一位都是香港的光榮」。

此外，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」共發放1762.5萬港元獎金予巴黎奧運8名港將，勇奪劍擊金牌的張家朗及江旻憓各獲600萬元；獲兩面游泳銅牌的何詩蓓共獲300萬元；乒乓混雙第4名的黃鎮廷／杜凱琹、打入羽毛球混雙8強的鄧俊文／謝影雪，以及首次征奧獲跆拳道第7名的盧蔚豐，都會獲得獎金。