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桌球｜「四眼Cue后」吳安儀美國公開賽首封后　盼奧運後續為港人帶來開心事 (17:40)

香港「四眼cue后」吳安儀在西雅圖上演的美國桌球公開賽過關斬將，今早（12日）在決賽直落4局擊敗印度籍球手拉瑪查特蘭，今屆連贏7場兼不失一局強勢封后，並首次贏得這錦標兼今年第3冠。她賽後稱在巴黎奧運剛閉幕後，希望可以繼續為港人帶來開心事。

美國公開賽為2024／2025年度WWS女子桌球巡迴賽首項賽事，吳安儀上屆決賽不敵泰籍「世一」球手勒查露得亞軍，今屆捲土重來即在分組賽以全勝之態首名出線，現時世界排名第2的她在8強以3：0輕取主場出擊的美籍華裔球手Frances Tso，4強再以4：0擊退55歲英籍老將大衛遜，強勢晉身決賽。

決賽面對在8強爆冷以3：2反勝上屆冠軍勒查露的拉瑪查特蘭，手風極順的吳安儀未受太大考驗，最終以62：40、94：0、81：23及114：22，直落4局「零封」兼繼今屆分組賽再勝對手，取得新一季首項錦標，且在賽事只打了19局。

吳安儀賽後在社交網發文，表示今次是繼5月英國公開賽後第21個排名賽錦標，滿意發揮穩定理想。她提及巴黎奧運剛閉幕，笑言因專心比賽錯過了看湯告魯斯在閉幕禮亮相，亦希望可以繼續為港人帶來開心事。對於精英運動員資助稍後檢討，她希望可考慮不同範疇、像桌球不在大型運動會但有成績的運動項目，「除了奧運項目，香港運動員其實在其他舞台都有好發揮」。

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