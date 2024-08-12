巴黎奧運直擊︱湯告魯斯閉幕禮空中登場接過奧運會旗　洛杉磯正式接棒下屆再會 (06:21)

閉幕禮開首環節由今屆點燃聖火地點杜樂麗花園展開，經過當地歌手Zaho de Sagazan高唱一曲後，今屆獨取4金1銅的東道主「新水神」馬爾尚隨後登場，手持聖火前往法蘭西體育場。而場內隨後亦在法國總統馬克龍與IOC主席巴赫與現場人士揮手致意後，舉行升法國國旗及IOC會旗儀式，並同時由樂團奏起法國國歌《馬賽曲》。

及後205個國家或地區代表團的持旗手及其餘出席的運動員先後步入會場，包括由23歲單車隊「小車神」李思穎及21歲跆拳道隊新星盧蔚豐「擔大旗」的港隊。至於國家隊旗手是今屆於舉重男子61公斤級衛冕的31歲名將李發彬，以及助女子曲棍球隊摘銀平隊史紀錄的陣中28歲隊長歐紫霞。為美國隊持旗的則是今屆在女子游泳獨取2金1銀1銅的27歲「四朝元老」名將莉迪姬（Katie Ledecky），以及在賽艇四人單槳無舵手摘金的29歲男將尼克美迪（Nick Mead）。

隨着運動員歡樂地到齊後，會場內奏起皇后樂隊經典名曲《We Are the Champions》，並特別進行女子馬拉松頒獎儀式，以紀念此項目設立40周年（首辦為1984年洛杉磯奧運），並由巴赫及國際田聯主席高爾（Sebastian Coe）負責頒獎。而得獎者分別是以2小時22分55秒打破奧運紀錄奪金的31歲荷蘭隊跑手施芬哈辛、銀牌得主的27歲埃塞俄比亞隊跑手艾絲花，以及摘銅的34歲肯尼亞隊名將奧比莉。及後大會播出今屆破天荒首辦的公眾馬拉松精華片段，然後舉行義工團隊致謝儀式及公布4名新加入IOC的運動員代表委員。

表演環節先向奧運發源地希臘及當地的神話致敬，及後由特技人員砌出奧運五環標誌，再播出今屆各運動員場上拼博場面。不久後多名歌手登場獻唱，包括法國鳳凰樂隊（Phoenix）領銜唱出《Lisztomania》及《If I Ever Feel Better》，法國的Kavinsky與比利時歌手Angèle合唱《Nightcall》。隨後又有柬埔寨饒舌歌手VannDa及法國搖滾歌手Air唱出法國當地著名歌曲《Playground Love》。而踏入尾聲有美國紐約獨立搖滾樂隊吸血鬼週末（Vampire Weekend）主音Ezra Koenig與鳳凰樂隊合唱後者的歌曲《Tonight》，並以一首《1901》結尾。

完成環節後大會播出連月來今屆聖火由採集到傳遞的過程，之後大會請出擔任代表5個不同洲份及難民隊代表的運動員上台，包括亞洲代表、今屆取得2金1銀的國家隊乒乓球女單「世一」孫穎莎，其後巴黎奧組委主席埃斯坦古（Tony Estanguet）致辭感謝所以支持及協助是次賽事圓滿舉行的人們。而IOC主席巴赫隨後談及目前世界緊張局勢，但世界各地的運動員仍團結一致在這個大舞台，即使大家的國家或地區正在發生戰爭與衝突而分裂，但來到這裏的大家不分彼此互相尊重，向世人展示了人類可展示的偉大程度。而他又強調「奧運雖然不能製造和平，但可以創造一種激勵世界走向和平的文化，希望世人都可活在和平的世界之下」。隨後大會奏出奧運會歌《奧林匹克聖歌》，並同時舉行降旗禮。

來到焦點環節，巴黎女性市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）將奧運會旗給予巴赫後，後者隨即將旗交棒予下屆2028年主辦城市洛杉磯的市長巴斯（Karen Ruth Bass），亦是史上首名黑人女性擔任此重責，而美國「體操女王」比拉絲亦在旁陪同。現場隨即由美國歌手H.E.R.演唱美國國歌《星條旗》。然後萬眾期待的荷李活影星湯告魯斯（Tom Cruise）由體育場頂部吊威也飛落會場，並由巴斯手上接過奧運會旗後，駕駛電單車帶着旗離場，然後播出預錄的影片，顯示他坐飛機到洛杉磯並跳傘到荷里活山，再爬上山將著名荷里活標誌的兩個O字上面加上3個O，整成奧運五環標誌樣貌，並用布包成五環的顏色。然後他將旗幟交予美國隊單車女將姬迪確妮（Kate Courtney），她再殺入1932年與1984年的奧運主場館洛杉磯紀念體育場，場內的90年代田徑名將米高莊遜（Michael Johnson）由對方手中接過旗幟遊走洛杉磯，及後再將之交予今屆巴奧男子街式賽摘銀的滑板星將積加伊頓（Jagger Eaton）接手，一路走到當地著名的威尼斯海灘，隨後即由搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers演唱《Can't Stop》、人氣年輕歌手Billie Eilish唱出《Birds of a Feather》，以及饒舌歌手Snoop Dogg偕Dr. Dre獻唱《The Next Episode》。

表演過後，馬爾尚帶着聖火踏入會場，並由六名洲際代表合力吹熄聖火，以及由法國歌手Yseult唱出法蘭仙納杜拉名曲《My Way》，閉幕禮正式完結，巴黎奧運亦終告一段落。

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