明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運｜美國女籃驚險締八連霸　與國家隊今屆同得40金　憑較多銀牌登獎牌榜首位 (23:45)

巴黎奧運明晨3時（12日）圓滿閉幕。兩大獎牌大戶中國國家隊和美國隊，繼上屆東京奧運後再次於獎牌榜鬥到最後一刻。最終美國隊在第16日賽事收穫兩金，包括壓軸登場的女籃隊締造八連霸，與憑李雯雯在舉重女子81公斤以上級進帳一金的國家隊同累積40金。美國隊以44銀力壓得27銀的國家隊，連續兩屆在煞科日反壓對方登上獎牌榜首位。港隊則以2金2銅共4面獎牌，排名第37。

國家隊今晨憑王柳懿／王芊懿在韻律泳女子雙人賽，以及李倩在拳擊女子75公斤級增添兩金；美國隊則在田徑、女子足球及男子籃球取得5金，完成第15日賽事後追至只落後國家隊兩面金牌。兩國代表團在煞科日的獎牌榜角力中，由國家隊舉重女將李雯雯在女子81公斤以上級奪金揭開序幕。同時擁有此公斤級抓舉和挺舉世界紀錄的李雯雯，今仗抓舉以136公斤居首，及後挺舉亦做出最佳的173公斤，以總成績309公斤強勢封后，繼3年前東京奧運贏得87公斤以上級金牌後，連續兩屆登上頒獎台頂端，也是國家隊今屆第40金。

需要兩塊金牌才能後來居上的美國隊，傍晚先在女子排球決賽直落局數0：3不敵首度奪金的意大利隊，衛冕失敗；另有摔跤手巴莉達絲（Kennedy Blades）在女子自由式76公斤級決賽，以1：3不敵日本隊的鏡優翔。不過，美國隊仍藉珍妮花華蘭迪（Jennifer Valente）在場地單車女子全能賽蟬聯金牌，追至落後國家隊一面的39金，需待今屆壓軸上演的女子籃球決賽完結，才能確定獎牌榜最終秩序。

美國女籃雖是已連奪7屆奧運金牌的強權，但今晚決戰東道主法國隊一役未如外界所料輕鬆。兩隊投籃手風欠順下，全場命中率同不足四成，半場打成25：25平手。自1992年巴塞隆拿奧運起錄得58連勝的美國女籃，第3節初段被法國隊打出一波10：0的攻勢，落後25：35；惟隨即靠後衛姬絲布琳（Kesley Plum）連轟兩個三分球和中鋒艾雅威爾遜（A'ja Wilson）快攻得分收窄分差，並在該節尾段重奪領先。兩軍鬥到最後一節戰况依然緊湊，法國隊最後5秒憑嘉比威廉絲（Gabby Williams）射入三分球，追至僅落後1分的64：65；及後採取犯規戰術，美國隊的卡莉亞哥柏射入兩個罰球。最後3.8秒落後64：67的法國隊，最後一擊再次由嘉比威廉絲處理，惟她情急之下未及望到眼下的三分線，壓哨投籃雖然命中，但因踩線慘由三分球變「Long Two」。美國女籃終險勝67：66達成八連霸，並為代表團取得第40金。

完成第16日所有賽事後，國家隊獲40金27銀24銅，美國隊則獲40金44銀42銅。兩隊金牌數量相同下，美國隊憑藉較多銀牌，連續兩屆在閉幕日反壓國家隊高踞獎牌榜首位。

相關字詞﹕體育 中國隊 美國隊 獎牌榜 巴黎奧運 奧運 編輯推介

上 / 下一篇新聞