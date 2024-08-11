巴黎奧運｜美國女籃驚險締八連霸　與國家隊今屆同得40金　憑較多銀牌登獎牌榜首位 (23:45)

國家隊今晨憑王柳懿／王芊懿在韻律泳女子雙人賽，以及李倩在拳擊女子75公斤級增添兩金；美國隊則在田徑、女子足球及男子籃球取得5金，完成第15日賽事後追至只落後國家隊兩面金牌。兩國代表團在煞科日的獎牌榜角力中，由國家隊舉重女將李雯雯在女子81公斤以上級奪金揭開序幕。同時擁有此公斤級抓舉和挺舉世界紀錄的李雯雯，今仗抓舉以136公斤居首，及後挺舉亦做出最佳的173公斤，以總成績309公斤強勢封后，繼3年前東京奧運贏得87公斤以上級金牌後，連續兩屆登上頒獎台頂端，也是國家隊今屆第40金。

需要兩塊金牌才能後來居上的美國隊，傍晚先在女子排球決賽直落局數0：3不敵首度奪金的意大利隊，衛冕失敗；另有摔跤手巴莉達絲（Kennedy Blades）在女子自由式76公斤級決賽，以1：3不敵日本隊的鏡優翔。不過，美國隊仍藉珍妮花華蘭迪（Jennifer Valente）在場地單車女子全能賽蟬聯金牌，追至落後國家隊一面的39金，需待今屆壓軸上演的女子籃球決賽完結，才能確定獎牌榜最終秩序。

美國女籃雖是已連奪7屆奧運金牌的強權，但今晚決戰東道主法國隊一役未如外界所料輕鬆。兩隊投籃手風欠順下，全場命中率同不足四成，半場打成25：25平手。自1992年巴塞隆拿奧運起錄得58連勝的美國女籃，第3節初段被法國隊打出一波10：0的攻勢，落後25：35；惟隨即靠後衛姬絲布琳（Kesley Plum）連轟兩個三分球和中鋒艾雅威爾遜（A'ja Wilson）快攻得分收窄分差，並在該節尾段重奪領先。兩軍鬥到最後一節戰况依然緊湊，法國隊最後5秒憑嘉比威廉絲（Gabby Williams）射入三分球，追至僅落後1分的64：65；及後採取犯規戰術，美國隊的卡莉亞哥柏射入兩個罰球。最後3.8秒落後64：67的法國隊，最後一擊再次由嘉比威廉絲處理，惟她情急之下未及望到眼下的三分線，壓哨投籃雖然命中，但因踩線慘由三分球變「Long Two」。美國女籃終險勝67：66達成八連霸，並為代表團取得第40金。

完成第16日所有賽事後，國家隊獲40金27銀24銅，美國隊則獲40金44銀42銅。兩隊金牌數量相同下，美國隊憑藉較多銀牌，連續兩屆在閉幕日反壓國家隊高踞獎牌榜首位。