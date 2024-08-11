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足球︱曼聯U16挫港足U16　貝碧托夫亮相任嘉賓　盼紅魔新季提升穩定性返爭標行列 (23:15)

曼聯U16青年軍昨晚續於旺角大球場出戰友賽轉戰港足U16，最終由傑爾、祖斯夫及施華各建一功，以3：0力克港足U16，在今屆「賽馬會青少年足球精英匯」兩戰全勝。而是役擔任嘉賓的名宿貝碧托夫則期望曼聯一隊新季可提升穩定性，從而爭取重返前列。

連續兩年訪港出席「賽馬會青少年足球精英匯」的曼聯U16，昨於旺角大球場續踢第2場友賽轉戰港足U16，共約4400名球迷入場。港足U16隊雖甫開賽多次發動攻勢，惟未能轉化成入球之餘，反被曼聯U16於10分鐘由傑爾先開紀錄，雙方其後互有攻守，「小紅魔」直至83分鐘才由上仗絕殺港超青聯選手隊的前鋒祖斯夫再下一城，加上4分鐘後隊友施華建功錦上添花，終以3：0取勝。而連續兩仗有「士哥」的祖斯夫，賽後則獲選為全場最佳球員（MOM）。

是役作出多次精彩撲救的港足U16門將兼隊長張立衡，坦言輸球心情不佳但認為兩隊差距並不大，「我們體力問題是輸球關鍵，將針對此改進」。

此外，曼聯一隊昨在英超開季「前哨戰」的社區盾，於法定時間被逼和1：1後，再於互射12碼以6：7反負同城死敵曼城。是日擔任嘉賓的曼聯名宿賽後指球隊輸12碼只屬運氣問題，更重要是球隊新季能提升穩定性，從而爭取重返前列。

今場賽事共有約4400名球迷入場，其中更有來自深圳的官方曼聯球迷會成員前來支持，貝碧托夫坦言事前並沒有想到有如此之多「魔迷」到場支持，他對此表示衷心感謝。

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