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巴黎奧運直擊︱李思穎為表現未達標自責落淚　盼汲取教訓未來尋突破 (23:45)

巴黎奧運今（11日）閉幕，港將李思穎（Ceci）在場地單車女子全能賽以第20名作結，距離其前10的目標尚有距離。這名23歲「小車神」賽後自責不已，受訪時更泣不成聲，直言對表現感失望，愧對一直幫助自己的教練、隊友和「女車神」李慧詩（Sarah）。

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

今屆雙線出擊的Ceci，上周在公路賽以4小時10分47秒踩畢158公里賽事，在92名車手中排64位，成為歷來首位踩完奧運公路賽全程的港隊女將。

Ceci在今日轉戰場地全能賽，並於賽前定下殺入前10的目標，惟完成捕捉賽、配速賽及淘汰賽後僅排第18，完成最後一項記分賽後跌落第20。她在賽後步入混合採訪區時已眼泛淚光，一直為表現欠佳致歉，稱未能改變慢熱問題，「好對唔住教練和所有陪我準備全能賽的隊友，我原本希望在第一項捕捉賽改善到，但踩得比以往更差，訓練的成果全都發揮不到，也做不到戰術部署」。她又稱港隊主教練達海飛（Herve）不斷鼓勵，但自己卻未能改善問題，「我在第一場之後，好努力說服自己別理成績，只管盡力去追，但還是失敗」。

為備戰奧運，Ceci與港隊赴法國集訓逾1個月，已退役的大前輩「女車神」李慧詩（Sarah）也曾越洋囑咐她「做功課」，看影片分析每場比賽的表現。Ceci自覺愧對一班幫助自己的人，泣不成聲地說：「我不知道自己在做甚麼，明明知道比賽最後4圈速度加起來很難去到前面，但是我最後還是沒有向前走。本身沒有找一個好位置，所有項目一直都跟在龍尾，只是白費體力踩得很差。」

總結個人首屆奧運，Ceci確實有笑有淚，23歲的她期望汲取教訓，在未來尋求突破，「之前所有訓練都好辛苦，但今日還是做得很差，這是讓我認清自己的機會，我要記住今日比賽的辛苦、強度和不開心，未來會繼續努力、繼續挑戰」。

達海飛則指Ceci表現不錯，只是最後一項記分賽沒有主動搶分，但愛徒不用過於自責，「當然我明白她很失望，但如果你嘗試過後再失敗，起碼你有爭取過」。他冀Ceci能多為自己而戰，好好享受奧運旅程。

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