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巴黎奧運直擊︱李思穎女子全能賽取第20　港隊完成今屆之旅 (20:39)

巴黎奧運今（11日）煞科，壓軸為港隊出戰的「小車神」李思穎於場地單車女子全能賽亮相，這名去年杭州亞運銀牌得主最終以26分排第20完成，而金牌得主為取得兩連霸的美國隊名將珍妮花華蘭迪（Jennifer Valente）。

場地單車全能賽共分捕捉、配速、淘汰及記分賽4個小項，4項加起來的總成績決定勝負。其中率先上演的捕捉賽共30個圈，李思穎初段一直緊跟主車群前段，至中段她選擇到「鑊頂」跟隨丹麥隊名將迪達莉臣（Amalie Dideriksen）尋找突圍機會，惜最終未能如願，以第19名完成暫得4分，迪達莉臣則取第6名獲30分。而力爭衛冕的美國隊名將珍妮花華蘭迪（Jennifer Valente）以首名衝線取下40分暫領先。

次仗配速賽共7.5公里，經過首5圈後贏出每圈的選手可得項目細分1分，超越主車群1圈可獨取20分，被超圈則扣20分，最終以細分多寡決定名次。李思穎大部分時間留守中段追趕未能成功突圍，但同時保住未被超圈，終以13名完成取得16分，總成績微升一位至第18。而此項由取得一次超圈的愛爾蘭隊選手拉娜基利士比（Lara Gillespie）獲勝，獨取40分後升上第6；華蘭迪是役則位居次席，總成績以78分續佔先。

第3項淘汰賽每兩圈一次衝線淘汰最後1名衝線者，最後留在場上者取首名。李思穎在早段墜後，第3圈幾乎被淘汰但在最後衝線壓過墨西哥隊對手力保不失。不過其後她追上主車群未果，戰至第5圈終被淘汰，以第18名完成得6分，總成績26分續排第18。而是役最後由總成績領先的二人力爭，最終華蘭迪在最後一圈輕鬆力壓澳洲隊名將佐治亞碧嘉（Georgia Baker），再度全取40分，累積118分繼續獨佔鰲頭，以10分優勢領先碧嘉。

尾場的記分賽共80圈，每10圈1次衝分圈，每次首4名依次取5、3、2、1分，最後衝刺圈則可奪雙倍分，而超圈者可取多20分，被超圈則扣20分。李思穎全場留守主車群未能屬獲超圈機會，以26分排第20，最終無法增添分數，總成績以26分排第20位完成今次賽事。

結果華蘭迪取144分，以13分力壓碧嘉成功衛冕，而新西蘭隊的禾拉絲頓（Ally Wollaston）以125分掛銅。此外，去年杭州亞運金牌得主的日本隊星將梶原悠未取第17名，在亞運摘銅的國家隊好手劉佳麗則排第19名。

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