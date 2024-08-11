巴黎奧運︱為江旻憓退役感突然　連翊希尊重決定　「她運動員生涯已圓滿」 (17:07)

在今屆巴黎奧運女子重劍個人賽歷史性奪金的江旻憓，早前宣布退役，並轉任馬會對外事務助理經理，意味香港女子重劍隊將面臨缺少江旻憓的洛杉磯奧運周期。連翊希承認感到有點突然，「不過她作為運動員的生涯已很圓滿」，尊重對方的個人決定，而她又表示現時隊員狀態不錯，加上距離大賽尚有時間，暫未有商討特別對策。

此外，「劍神」張家朗於今屆巴奧男子花劍個人賽衛冕，創造港隊歷史。曾與張家朗一同出戰東京奧運男花團體賽的蔡俊彥大讚對方道：「衛冕本身難度已十分高，加上香港歷來不以劍擊強豪著稱，所以能做到真的非常厲害。」

對於今屆港隊奪2金2銅，其中兩面金牌俱由劍擊隊包攬。蔡俊彥相信佳績可為劍擊爭取更多資源和支持。連翊希亦表認同，「我小時候學劍時全港只有3間劍會，但現在應該有40至50間」。

隨着巴黎奧運閉幕在即，標誌着2028年洛杉磯奧運進入接棒倒數。蔡俊彥表明期望男子花劍團體港隊可以重返奧運舞台，而連翊希亦表示：「無論個人還是團體，希望下屆都可以出戰。對女子重劍團體登上奧運舞台有信心。」