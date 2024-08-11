明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運︱為江旻憓退役感突然　連翊希尊重決定　「她運動員生涯已圓滿」 (17:07)

無緣連續兩屆征奧的女子重劍港將連翊希（Coco），今屆巴黎奧運以電視台評述身分見證隊友江旻憓（Vivian）歷史性奪金，她今午（11日）出席假將軍澳舉辦的「東港城運動音樂會暨祝捷派對」時坦言，對Vivian的退役決定「有點突然」，但認為對方運動員生涯已圓滿，尊重其決定。

在今屆巴黎奧運女子重劍個人賽歷史性奪金的江旻憓，早前宣布退役，並轉任馬會對外事務助理經理，意味香港女子重劍隊將面臨缺少江旻憓的洛杉磯奧運周期。連翊希承認感到有點突然，「不過她作為運動員的生涯已很圓滿」，尊重對方的個人決定，而她又表示現時隊員狀態不錯，加上距離大賽尚有時間，暫未有商討特別對策。

此外，「劍神」張家朗於今屆巴奧男子花劍個人賽衛冕，創造港隊歷史。曾與張家朗一同出戰東京奧運男花團體賽的蔡俊彥大讚對方道：「衛冕本身難度已十分高，加上香港歷來不以劍擊強豪著稱，所以能做到真的非常厲害。」

對於今屆港隊奪2金2銅，其中兩面金牌俱由劍擊隊包攬。蔡俊彥相信佳績可為劍擊爭取更多資源和支持。連翊希亦表認同，「我小時候學劍時全港只有3間劍會，但現在應該有40至50間」。

隨着巴黎奧運閉幕在即，標誌着2028年洛杉磯奧運進入接棒倒數。蔡俊彥表明期望男子花劍團體港隊可以重返奧運舞台，而連翊希亦表示：「無論個人還是團體，希望下屆都可以出戰。對女子重劍團體登上奧運舞台有信心。」

相關字詞﹕體育 編輯推介 巴黎奧運 奧運 劍擊 江旻憓 連翊希 蔡俊彥

上 / 下一篇新聞