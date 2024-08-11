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巴黎奧運︱韓裔舞者Phil Wizard霹靂舞B-Boy封王　加拿大今屆第9金 (04:13)

今屆巴黎奧運增設的霹靂舞項目今晨（11日）決出男子組（B-Boy）金牌。最終加拿大隊27歲韓國裔選手金菲臘（B-Boy Phil Wizard）在決賽以場數3：0（票數23：4）擊敗主場出擊的36歲法國隊選手丹尼斯（B-Boy Dany Dann），成為霹靂舞男子奧運金牌第一人之餘，亦為加國贏得今屆第9面金牌。

生於多倫多及現居溫哥華的韓裔移民Phil Wizard曾在2022及2023年世界賽連奪金、銀牌，在泛美運動會封王獲得代表加拿大出戰巴黎奧運霹靂舞資格，亦曾於前年3月訪港擔任荃灣南豐紗廠舉行的霹靂舞賽事嘉賓。Phil Wizard今屆在B組首名出線，8強以3：0淘汰荷蘭隊舞者B-Boy Lee，4強面對去年杭州亞運金牌得主的日本代表半井重幸（B-Boy Shigekix）再以3：0（票數17：10）勇闖決賽。

決賽面對在分組賽首仗曾擊敗過對手的Dany Dann，相比後者重視音樂感，Phil Wizard有不少即興發揮造出多個自創動作，結果除了第一回合險勝5：4，第2、3回合均完勝全取9票，最終以場數3：0贏得金牌。

銅牌戰同樣是分組賽首仗戲碼，去年世界賽冠軍的美國隊30歲舞者蒙度禾（B-Boy Victor），憑藉更加豐富及多變化的動作，以場數3：0（票數20：7）擊敗Shigekix，收穫銅牌。

相關字詞﹕編輯推介 霹靂舞 加拿大 韓裔 男子組 法國 金牌 半井重幸

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