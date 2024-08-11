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巴黎奧運直擊︱美國男籃11分挫法國達成五連霸　居里尾段連入4球三分奠勝 (05:36)

巴黎奧運男子籃球今晨（11日）上演決賽，美國「夢幻隊」與法國隊連續兩屆爭金，憑首戰奧運「咖喱仔」史堤芬居里尾段盡顯功架連入4個三分球鎖定勝局，以98：87擊敗東道主，實現連續5屆奪金創舉。

奧運男籃連續兩屆同一決賽戲碼，初段雙方拉鋸分數，美國落後10：11下開始反超前，安東尼愛華士連入兩球三分波下，以20：15領先第一節。拒絕代表法國的正選中鋒安必特，今仗射罰球時都廣受主場球迷「開汽水」招呼。第二節法國曾打出6：0攻勢，一度反超前25：24，法國前鋒耶布斯尼更曾在最後一場國際賽的「大帝」勒邦占士防守面對「拆你屋」爆籃，再博得罰球射入變成3分波。惟夢幻隊藉居里及戴雲布克卡「三分雨」，以及快速反擊，上半場以46：41領先法國8分。

法國第3節曾以兩名NBA中鋒雲班耶馬與高拔同時上陣鎮守防線，其中前者射入第2個3分球，加上後衛科尼亞頻得分，追至66：72僅落後6分。最後一節，法國頑強力追，最後3分鐘追至只差3分，此時上仗4強回勇的居里開始個人表演，雖然畢頓與雲班耶馬先後再入3分，惟居里在尾段關鍵時刻連續4次高難度下射起手三分皆中，令賽事隨即結束懸念，這名36歲老將與隊友們隨即做出其標誌性的「晚安」慶祝手勢，寓意提早分出勝負，最終夢幻隊以98：87擊敗法國，達成連續5屆奧運奪金。39歲的占士如願取得個人第3面金牌，兼當選今屆男籃賽事最有價值球員。

居里取得24分及5次助攻，三分球12次起手中8球，杜蘭特與占士分獲15及14分；法國則有雲班耶馬攻入全場最高的26分兼7個籃板，耶布斯尼亦取20分。今晚9時30分舉行女子籃球決賽，同樣上演美法戲碼。

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