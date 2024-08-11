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社區盾｜曼城末段逼和曼聯　互射12碼反勝奪盾 (01:00)

今年英超開季「前哨戰」社區盾，昨晚（10日）由去季聯賽冠軍曼城及去季足總盃盟主曼聯拉開戰幔。曼城在賽事尾段先告失守的劣勢下，先在89分鐘靠中場貝拿度施華建奇功追平，並在互射12碼7：6反勝「紅魔」。「藍月」打破過去3季皆在社區盾決賽落敗魔咒，事隔5年重奪此項賽事錦標，為即將開鑼的新賽季打響頭炮。

曼市雙雄早前齊赴美國展開季前集訓，惟兩軍表現同樣未如理想，當中未正式開季已遇上防線傷兵潮的曼聯，有傳狀態成疑的中堅哈利馬古尼是役趕及復出，與老將莊尼伊雲斯鎮守防線，前線則擺出「無鋒陣」，由般奴費南迪斯擔任箭頭。曼城方面，在熱身賽表現較搶眼的中場小將奧斯卡波比及麥亞迪皆有份上陣，支援射手艾寧夏蘭特。

兩軍昨開賽後不乏入球良機，但最後一腳處理欠佳。其中入局較快的藍月，有麥亞迪23分鐘未能把握利辛度馬天尼斯後場犯錯，其射門中柱彈出。8分鐘後輪到紅魔翼鋒阿密特迪亞路單刀橫傳，卻未能傳予後上的美臣蒙特，雙方半場踢成0：0。

換邊後站穩陣腳的曼聯，攻勢變得更加入肉，先有般奴費蘭迪斯54分鐘妙射因越位在先入球作廢，其後拉舒福特在75分鐘接應後備上陣的阿歷真度加拿祖妙傳，單對單面對門將卻射中柱。戰至82分鐘，曼聯終由表現活躍的阿歷真度加拿祖突破後先開紀錄。不過臨完場前1分鐘，曼城同樣由後備上陣的貝拿度施華近門頭槌頂成1：1。

雙方在法定時間各一言和後立即進入互射12碼階段，紅魔及藍月頭5輪12碼各有查頓辛祖及扳平功臣貝拿度施華宴客。隨著曼聯守將莊尼伊雲斯在第7輪「突然死亡」階段12碼一射高出，曼城的文路爾艾簡治隨後射入，終助球隊以7：6擊敗曼聯贏得社區盾。

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