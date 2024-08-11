巴黎奧運｜8月10日滾動即時戰報（不斷更新） (04:54)

拳擊（凌晨05：00）

中華台北隊名將林郁婷於拳擊女子57公斤封后圓奧運金牌夢，一吐近期性別爭議烏氣，亦是中華台北今屆第2金；此外，國家隊拳手李倩在女子75公斤級決賽擊敗巴拿馬隊選手奪得金牌，這面金牌亦是國家隊今屆奧運第39面金牌，超越上屆東京奧運38面金牌數。國家隊將於今午舉重女子81公斤以上級爭最後一項金牌。

田徑（凌晨01：45）

女子100米跨欄決賽，美國隊的馬莎羅素跑出12.33秒，以0.01秒之差壓過法國隊的森巴瑪耶拉奪得金牌，上屆金牌得主兼奧運紀錄保持者的古巴隊甘馬曹昆恩跑出12.36秒得銅牌。而女子1500米決賽，肯尼亞隊跑手卡比歌以3分51.29秒打破奧運紀錄奪金。而美國隊在男子及女子4x400米接力包辦金牌，其中在女子4x400米接力決賽以3分15.27秒奪金，距離世界紀錄僅差0.1秒。

女足（凌晨01：00）

美國隊在女足決賽憑前鋒斯旺臣在57分鐘突破越位熨遠柱得手，以1：0擊敗巴西隊，相隔兩屆兼第五度贏得金牌，繼續成為這項目之最；巴西隊第3度打入決賽，繼2004及08年奧運後再度屈居美國摘銀，也令停賽復出於61分鐘後備入替的38歲森巴老將瑪達，在這場個人國際賽最終一戰，未能以金牌劃上圓滿句號。

排球（20：30）

男子排球決賽，世界排名第3的東道主法國隊，以直落3局25：19、25：20、25：23擊敗「世一」波蘭隊，取得奧運兩連霸。

舉重（20：15）

男子舉重102公斤級決賽，去年世界賽冠軍的國家隊好手劉煥華以總成績406分，當中

抓舉以186公斤平奧運紀錄，最終以兩分力壓烏茲別克隊對手，個人首奪奧運金牌。

籃球（18：48）

上仗4強力拚下以91：95反負予美國隊的塞爾維亞隊，今晚在男子籃球銅牌戰，憑主將約基治交出「三雙」的19分、12個籃板及11次助攻下，以93：83輕取德國隊摘銅，繼2016年里約奧運後再度收下奧運男籃獎牌。

乒乓（17：58）

賽事3號種子的韓國隊，今續派出申裕斌、田志希及李恩惠出戰乒乓女子團體銅牌戰，沒有太大考驗下，最終以總場數3：0擊敗德國隊，相隔16年後再摘得銅牌，亦令德國連續兩屆奧運僅獲「梗頸四」。

馬拉松（16：10）

男子馬拉松項目本港時間今午上演，32歲埃塞俄比亞隊跑手杜拉（Tamirat Tola）以2小時6分26秒率先衝過終點，以6秒優勢打破肯尼亞隊跑手雲哲奴在2008年北京奧運創下的奧運紀錄，亦是埃塞俄比亞今屆首金。至於上兩屆金牌得主、同屬肯尼亞隊的39歲名將傑曹（Eliud Kipchoge），則戰至30公里時決定棄賽。