巴黎奧運｜國乒女團決賽擊敗日本　偕男團同締五連霸 (23:46)

爭取衛冕的國家女團，跟昨日封王的男團同樣在賽前不失一場，強勢殺入決賽；2號種子的日本隊除了在4強以3：1挫德國隊外，其餘賽事均以3：0淘汰對手，當中16歲的張本美和從16強至4強賽，一直負責兩場單打比賽，惟日本是仗決定變陣，張本轉為伙拍早田希娜出戰首場雙打，平野美宇則改為專注單打比賽。

國家隊在首戰飽食驚風散，派出陳夢／王曼昱面對張本美和／早田希娜，先輸一局9：11後以一局11：6扳平，其後以6：11再次落後，不過二人抵住壓力，在其後兩局連贏11：6、12：10，局數反勝3：2先贏一場。

連續兩屆奧運女單摘銀的孫穎莎在次仗以直落三局13：11、11：6、11：6輕取平野美宇後，王曼昱在第3戰單打面對小將張本美和，在首局戰至「刁時」以12：14先輸一局，但她隨後連贏12：10、11：7、11：6，以局數3：1反克奠勝，助國家隊以場數3：0力挫日本隊，繼上屆東京奧運後，再於決賽擊敗日本奪得金牌，締造奧運女團五連霸。

銅牌戰方面，3號種子的韓國隊今續派出申裕斌、田志希及李恩惠，在沒受太大考驗下，以場數3：0擊敗5號種子的德國隊，相隔16年後再摘銅牌，亦令德國連續兩屆奧運得「梗頸四」。值得一提的是，兩軍是役有3人均為華裔球手，包括生於河北省的韓國隊31歲球手田志希；遼寧省出生的41歲德國隊老將單曉娜在，以及其27歲隊友萬遠，不同的是她在德國出世，為中國移民後代。

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