巴黎奧運︱性別爭議拳手哈莉芙完勝奪金　盼自身經歷打破穆斯林思想　放手女孩勇敢追夢 (21:08)

25歲的哈莉芙與中華台北隊女拳手林郁婷今屆在性別爭議之下分途殺入所屬級別決賽，哈莉芙今晨面對經驗豐富的國家隊拳手楊柳，3個回合未受考驗，輕鬆以5：0取勝。數百名前來聲援哈利芙的女性觀眾興奮揮動阿爾及利亞國旗，落敗的楊柳及另外兩名銅牌拳手亦盡顯體育精神，手執獎牌擁抱哈莉芙合照。楊柳賽後折服道：「我沒有留意場外新聞，對手比我出色，我還需向她學習。」

一吐烏氣的哈莉芙賽後重申「我是女人」：「關於我是不是女人，是否合符參賽資格，我已經解釋過無數次。我生為女人，以女性方式生活及競賽，和一般女人無異。」縱國際奧委會（IOC）反擊曾指哈莉芙帶有男性XY染色體的國際拳擊總會（IBA）沒有任何事實根據，惟針對哈莉芙性別的「網暴」仍持續不息，哈莉芙冷然以對：「我悍衛了我的榮譽與尊嚴，網上的攻擊毫無意義，仇恨與誹謗讓我的成功別具滋味。我希望向全世界發揚奧林匹克精神，停止欺凌與仇恨言論。」

阿爾及利亞總統阿卜杜勒馬吉德特本於社交網發文祝賀哈莉芙：「我們以你為傲，你的勝利是整個阿爾及利亞的勝利。」哈莉芙的家鄉、人口僅得6000人的貧窮小鎮比班梅斯巴狂喜慶祝，一眾親戚與村民更準備了豐富盛宴，遙距支持為國爭光的女英雌。

早在哈莉芙出戰巴奧前，便獲聯合國兒童基金會邀請出任宣傳大使，她在訪問透露出身於保守的穆斯林家庭，即使自幼運動天賦出眾，曾在足球場上技勝男孩子亦被同儕欺凌。後來她受體育老師啟發愛上打拳，卻因害怕父親反對，與母親偷偷出售自製肉丸及破銅爛鐵，換取車費到城外學拳。她的刻苦精神最終感動父親，成為她的頭號粉絲，並向外媒激讚女兒是「阿爾及利亞女人榜樣」。

哈莉芙期望能以奧運金牌激勵祖國女孩勇敢追夢：「我的家人及社會曾認為我做的是錯事，但這些難關讓我變得更強。如果我贏了，父母可能會放手讓子女走自己的路。」