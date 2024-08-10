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巴黎奧運｜曹緣衛冕男子10米台　國家跳水夢之隊包攬8金寫「金滿貫」歷史 (23:52)

今屆巴黎奧運跳水爭金「例不虛發」的中國隊，今晚（10日）憑奧運「四朝元老」曹緣在男子10米高台項目再下一城。他不單以總分547.5分力壓群雄成功衛冕，更助國家隊包攬8項跳水賽事的全部金牌，史上首次在奧運賽場達成跳水項目「金滿貫」。

上屆已在東京奧運10米高台揚威的曹緣，準決賽除了首跳及第3跳稍為失手外，其餘時間發揮相當穩定，並以504分取得小組首名。早前已在10米雙人高台摘金的隊友楊昊，則以490.55分緊隨其後位列第2名，二人同樣殺入今晚決賽。

不過準決賽取得第3名晉級，年僅17歲的日本跳水新星玉井陸斗，決賽成為國家隊衝金最大敵人。他在前兩跳發揮極為出色，一度以183.4分力壓少0.1分的曹緣，但後者憑第3跳的97.2分重奪領先位置。及至決賽第5跳，玉、曹之爭漸見高下，玉井在此跳出現嚴重失誤，入水角度甚差下只得39.1分，曹緣同一輪則成功做出難度系數達3.7的向前翻騰四周半抱膝動作，以88.8分拉開分差。

玉井雖在最尾一跳取得全場最高的99分，以總分507.65摘得日本隊首面奧運跳水銀牌，但在決賽6跳得分從未低於86分的曹緣，隨後亦以總分547.5鎖定中國今屆奧運的第36面金牌，而英國選手諾亞威廉斯則以497.35贏得銅牌。至於初賽時左手腕已有傷的楊昊，表現失準下在決賽只以390.2分敬陪末席。

連同今屆10米高台金牌在內，曹緣已連續4屆在奧運跳水單人或雙人項目中贏得金牌而回。此外，他更是自1988年美國跳水名將盧根尼斯（Greg Louganis）後，首名成功在男子10米高台跳水賽事衛冕的選手。

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