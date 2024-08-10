巴黎奧運直擊｜新項目霹靂舞誕首金　日籍舞者Ami稱霸B-Girl　國家隊「671」劉清漪摘銅 (05:27)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

兩名對戰舞者各有3回合各1分鐘表演機會，並由9名評審每輪按創造力、個性、技術、多樣性、表演性和音樂性共6方面評分，並在賽後揭曉3場2勝的勝出者。

率先登場的是Nicka，她笑容滿面的展示搖滾步，繼而延伸至排腿和定點動作也是輕鬆自如。緊接亮相的Ami則以強而有力的動作應戰，包括使出拋（Air-Flare）及跳轉（Swipe）等大地板動作。兩人各自表演期間不乏與對手甚至在場觀眾互動，至完成對決後更「識英雌重英雌」擊掌相擁致意。結果Ami在3回合都獲較多評審支持，以票數16：11擊敗Nicka，繼2022年世界運動會後再奪大賽金牌。

銅牌戰方面，國家隊代表劉清漪（B-Girl 671）以場數2：1（票數19：8）擊敗荷蘭隊印裔選手恩迪亞沙祖（B-Girl India），收穫銅牌。