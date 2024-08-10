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巴黎奧運直擊｜新項目霹靂舞誕首金　日籍舞者Ami稱霸B-Girl　國家隊「671」劉清漪摘銅 (05:27)

今屆巴黎奧運新增的霹靂舞項目一連兩日在當地地標協和廣場展開，今晨（10日）率先決出女子組（B-Girl）金牌。日本隊25歲舞者湯淺亞實（B-Girl Ami）在決賽以場數3：0（票數16：11）擊敗去年在世界賽封后的17歲立陶宛隊選手班尼域（B-Girl Nicka），成為首名霹靂舞奧運金牌得主。

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

兩名對戰舞者各有3回合各1分鐘表演機會，並由9名評審每輪按創造力、個性、技術、多樣性、表演性和音樂性共6方面評分，並在賽後揭曉3場2勝的勝出者。

率先登場的是Nicka，她笑容滿面的展示搖滾步，繼而延伸至排腿和定點動作也是輕鬆自如。緊接亮相的Ami則以強而有力的動作應戰，包括使出拋（Air-Flare）及跳轉（Swipe）等大地板動作。兩人各自表演期間不乏與對手甚至在場觀眾互動，至完成對決後更「識英雌重英雌」擊掌相擁致意。結果Ami在3回合都獲較多評審支持，以票數16：11擊敗Nicka，繼2022年世界運動會後再奪大賽金牌。

銅牌戰方面，國家隊代表劉清漪（B-Girl 671）以場數2：1（票數19：8）擊敗荷蘭隊印裔選手恩迪亞沙祖（B-Girl India），收穫銅牌。

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