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巴黎奧運｜西班牙加時5：3勇挫法國相隔32年重奪男足金牌　近兩月兩大賽封王 (02:56)

西班牙隊今晨（10日）在巴黎奧運男足決賽硬撼東道主法國隊，雖半場領先兩球下在完場前補時輸12碼被扳平3：3，惟加時藉後備前鋒沙治奧卡美路梅開二度，作客王子公園球場激戰120分鐘勝5：3。「狂牛軍團」相隔32年再奪奧運金牌，繼大國腳上月揚威歐洲國家盃後，再於另一國際大賽封王。

連續兩屆殺入決賽的西班牙隊，開賽11分鐘先失守，被此戰停賽刑滿的法國隊中場安素米洛特乘對手解圍不遠，第一時間抽射先開紀錄。惟狂牛軍團僅落後7分鐘，便由費明盧比斯扳平，連續3仗有進帳；該名21歲巴塞隆拿中場25分鐘再藉對手門將拉斯特撲救失誤，門前補射得手，攻入今屆第6球，加上另一歐國盃冠軍成員阿歷斯巴爾拿28分鐘操刀角球直接彎入，半場以3：1反超「高盧雄雞」。

由名宿亨利領軍的法國隊，在52分鐘收起曾效力阿仙奴的隊長射手拿卡錫迪，換入前鋒卡利穆恩度注入活力。法國之後取得不少攻勢，中場古迪奧干尼56分鐘接應左閘阿祖安杜法特傳中，頭槌攻門中楣彈出。效力德甲慕遜加柏的古迪奧干尼71分鐘與卡利穆恩度小組配合後，禁區內快腳射門被西班牙門將阿魯泰拿斯及時撲出。法國戰至79分鐘終由後備入替的中場艾基利奧斯，把米高奧利斯的直射罰球改變方向破網追近。戰至89分鐘，法國更藉敵軍中場杜連迪斯禁區內攬跌卡利穆恩度博得12碼，由前鋒桑馬迪達主射得手，法定90分鐘逼和3：3，進入加時。

西班牙面對主隊傾力反撲並沒意志消沉，加時100分鐘更由兩名「沙治奧」聯手，由翼鋒沙治奧高斯妙傳予後備前鋒沙治奧卡美路單刀挑射得手，再次取得領先；這名華歷簡奴射手加時下半場補時，再接應門將泰拿斯扔球快攻，故技重施挑射建功，協助球隊鎖定5：3勝局，繼1992年在巴塞隆拿主場稱王後，相隔32年第二次贏得奧運男足金牌。

相關字詞﹕體育 巴黎奧運 奧運 西班牙 法國 足球 沙治奧卡美路 編輯推介

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