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友賽｜曼聯U16絕殺超青選手隊　名宿奧沙到訪旺角場見球迷 (23:05)

訪港出席「賽馬會青少年足球精英匯」的曼聯U16青年軍，今晚（9日）在旺角大球場出戰首場友賽，結果憑前鋒祖斯夫補時4分鐘建功，以1：0絕殺由U18球員組成的香港超級青年聯賽選手隊。而「紅魔」名宿奧沙今晚亦現身旺角場，與球迷見面及擔任頒獎嘉賓。

賽事於2017年首辦，今年舉行到第4屆。賽會開賽前在場外展示曼聯今年5月贏得的英格蘭足總盃獎盃，並安排曼聯青訓出身的43歲名宿奧沙擔任嘉賓，這名愛爾蘭前國腳後衛繞場一周，其間與球迷自拍互動，深受在場曼迷愛戴。

曼聯U16甫開賽搶佔主動，其中「10號仔」隊長中場愛德華表現活躍，多次在中路製造威脅，惟受制於超青選手隊的嚴密佈防，埋門欠奉。正選派遣7名港超兵的超青選手隊，則有東方翼鋒吳宇曦屢次盤球突破，更在32分鐘禁區頂起腳挑戰「小紅魔」，惜角度太正被對方門將沙卡利沒收。

小紅魔下半場換入甚受曼迷注目、身穿17號球衣的前鋒卡爾。兩軍戰况膠着至補時4分鐘，曼聯U16前鋒祖斯夫直搗黃龍，在禁區內左腳快腳燙射得手打破僵局，終以1：0絕殺超青選手隊。而效力理文的超青選手隊後衛詹皓臻，賽後當選今仗最佳球員（MOM）。

吳宇曦繼去年代表港足U18後，連續兩年在此賽事對陣曼聯青年軍。他對球隊最終落敗感到不值，「球隊表現絕對不差，甚至比對手好。始終對手是英超青年軍，基本功很好；擅長保持控球，很難搶到波」。他又深信經過這次交手看見彼此差距，能成為推動進步的動力。

曼聯U16下周日傍晚6時將再於旺角場接戰港足U16，屆時將由另一紅魔名宿貝碧托夫擔任該仗嘉賓。

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